यूपी के इस जिले में 47 पंचायत सहायकों ने छोड़ दी नौकरी, अब रिक्त पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। गांव में होने वाले विकास कार्यों का ब्योरा पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने समेत अन्य कार्यों का रिकार्ड रखने वाले पंचायत सहायकों को नौकरी रास नहीं आ रही है। मानदेय मात्र छह हजार होने के चलते जनद के 47 पंचायत सहायकों ने नौकरी छोड़ दी है। अब इन पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

जनपद में 487 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से वर्तमान में 440 में ग्राम पंचायत सहायक तैनात है। छह माह में जनपद में 47 ग्राम पंचायतों ने नौकरी छोड़ी है। दरअसल मानदेय मात्र छह हजार रुपये प्रति माह होने से इन्होंने इस्तीफा दिया है। नौकरी छोड़ने वालों में पुरकाजी ब्लाक से तीन, सदर से चार, बघरा से पांच, चरथावल से पांच बुढ़ाना से चार, शाहपुर से दो, खतौली से सात, जानसठ से छह और मोरना से 11 पंचायत सहायक शामिल हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव ने बताया कि पंचायत सहायकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती प्रकिया जिलास्तर से ही होगी। दो माह में इसे पूरा किया जाएगा। यदि इसके बाद भी पद रिक्त रहता है तो संबंधित ग्राम सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। जिन पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दिया है या हटाए गए हैं, उन पर दोबारा से विचार नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियम का पालन किया जाना अनिवार्य है।