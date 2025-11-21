Language
    यूपी के इस जिले में 47 पंचायत सहायकों ने छोड़ दी नौकरी, अब रिक्त पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:20 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में कम मानदेय के कारण 47 पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन सहायकों का काम गांव के विकास कार्यों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना था। छह हजार रुपये प्रति माह के मानदेय से असंतुष्ट होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब इन रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

    मुजफ्फरनगर में कम मानदेय के कारण 47 पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दे दिया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। गांव में होने वाले विकास कार्यों का ब्योरा पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने समेत अन्य कार्यों का रिकार्ड रखने वाले पंचायत सहायकों को नौकरी रास नहीं आ रही है। मानदेय मात्र छह हजार होने के चलते जनद के 47 पंचायत सहायकों ने नौकरी छोड़ दी है। अब इन पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

    जनपद में 487 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से वर्तमान में 440 में ग्राम पंचायत सहायक तैनात है। छह माह में जनपद में 47 ग्राम पंचायतों ने नौकरी छोड़ी है। दरअसल मानदेय मात्र छह हजार रुपये प्रति माह होने से इन्होंने इस्तीफा दिया है। नौकरी छोड़ने वालों में पुरकाजी ब्लाक से तीन, सदर से चार, बघरा से पांच, चरथावल से पांच बुढ़ाना से चार, शाहपुर से दो, खतौली से सात, जानसठ से छह और मोरना से 11 पंचायत सहायक शामिल हैं।
    जिला पंचायत राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव ने बताया कि पंचायत सहायकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती प्रकिया जिलास्तर से ही होगी। दो माह में इसे पूरा किया जाएगा। यदि इसके बाद भी पद रिक्त रहता है तो संबंधित ग्राम सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। जिन पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दिया है या हटाए गए हैं, उन पर दोबारा से विचार नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियम का पालन किया जाना अनिवार्य है।