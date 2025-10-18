नशीले कारोबार से कमाई 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने दो मकानों और प्लॉट में चिपकाया ये नोटिस

बुढ़ाना पुलिस ने नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित करीब 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की, जिसमें नशे के सौदागर अब्दुल कादिर की मां के नाम दो मकान और एक प्लॉट शामिल हैं। संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई। 19 अगस्त को पुलिस ने अब्दुल कादिर को 1.15 किलोग्राम स्मैक के साथ उसके साथियों सहित गिरफ्तार किया था।