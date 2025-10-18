Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नशीले कारोबार से कमाई 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने दो मकानों और प्लॉट में चिपकाया ये नोटिस

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:47 PM (IST)

    बुढ़ाना पुलिस ने नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित करीब 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की, जिसमें नशे के सौदागर अब्दुल कादिर की मां के नाम दो मकान और एक प्लॉट शामिल हैं। संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई। 19 अगस्त को पुलिस ने अब्दुल कादिर को 1.15 किलोग्राम स्मैक के साथ उसके साथियों सहित गिरफ्तार किया था।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना पुलिस ने नशीले पदार्थों के धंधे से अर्जित करीब 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क कराया है। नशे के सौदागर अब्दुल कादिर की मां के नाम पर दो मकान व एक प्लाट पर नोटिस चस्पा किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस  संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई।  बुढ़ाना पुलिस ने 19 अगस्त को अब्दुल कादिर निवासी ग्राम जिजौला, थाना झिंझाना जिला शामली को उसके साथियों सहित 1.15 किलोग्राम स्मैक समेत गिरफ्तार किया था।