50 फीट गहरे कुएं में युवक ने बिताई पूरी रात: रस्सी और सीढ़ी डालकर पुलिस ने बाहर निकाला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुगलपुरा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के पास स्थित 50 फिट गहरे कुएं में युवक बुधवार की रात गिर गया। 50 फिट गहरे कुएं में पूरी रात युवक पड़ा रहा। युवक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। युवक नशे में था। बुधवार को सुबह वहां से गुजर रही पुलिस ने कुएं से आवाज सुनी। जानकारी के बाद पुलिस पहुंच गई। दमकल को मौके पर बुला लिया। पुलिस और दमकल ने युवक को कुएं से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

मंगलवार की रात कुएं में गिरा था युवक, सुबह होने पर निकाला राजकीय इंटर कॉलेज के पास में एक 50 फिट गहरा कुआं हैं। मंगलवार की रात कुएं में मोहम्मद जावेद निवासी चामुंडा गली बरबलान मुगलपुरा गिर पड़ा। रात होने के चलते उसकी कुएं से आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। इसके बाद वह पूरी रात युवक कुएं में पड़ा रहा। गुरुवार को सुबह कुएं के पास गुजरी पुलिस से किसी ने बताया कि कुएं में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। यह जानकारी इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार को दी गई। उन्होंने दमकल कर्मियों को बुला लिया। युवक गंभीर घायल न हो इसको लेकर एंबुलेंस भी बुला ली।