50 फीट गहरे कुएं में युवक ने बिताई पूरी रात: रस्सी और सीढ़ी डालकर पुलिस ने बाहर निकाला
मुरादाबाद के मुगलपुरा में एक युवक मंगलवार रात 50 फीट गहरे कुएं में गिर गया। नशे में होने के कारण वह पूरी रात कुएं में फंसा रहा। सुबह पुलिस ने उसकी आवाज सुनकर दमकल कर्मियों की मदद से उसे बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से उसे उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुगलपुरा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के पास स्थित 50 फिट गहरे कुएं में युवक बुधवार की रात गिर गया। 50 फिट गहरे कुएं में पूरी रात युवक पड़ा रहा। युवक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। युवक नशे में था। बुधवार को सुबह वहां से गुजर रही पुलिस ने कुएं से आवाज सुनी। जानकारी के बाद पुलिस पहुंच गई। दमकल को मौके पर बुला लिया। पुलिस और दमकल ने युवक को कुएं से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
मंगलवार की रात कुएं में गिरा था युवक, सुबह होने पर निकाला
राजकीय इंटर कॉलेज के पास में एक 50 फिट गहरा कुआं हैं। मंगलवार की रात कुएं में मोहम्मद जावेद निवासी चामुंडा गली बरबलान मुगलपुरा गिर पड़ा। रात होने के चलते उसकी कुएं से आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। इसके बाद वह पूरी रात युवक कुएं में पड़ा रहा। गुरुवार को सुबह कुएं के पास गुजरी पुलिस से किसी ने बताया कि कुएं में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। यह जानकारी इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार को दी गई। उन्होंने दमकल कर्मियों को बुला लिया। युवक गंभीर घायल न हो इसको लेकर एंबुलेंस भी बुला ली।
पुलिस ने रस्सा डालकर बाहर निकाला
पुलिस ने सीढ़ी लगाकर और रस्सा डालकर युवक को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उपचार के बाद उसे घर भेज दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक नशे में था और कुएं में गिर गया। रात में वह नशे में होने के चलते उसे अहसास नहीं हुआ। सुबह निकालते वक्त भी बहकी-बहकी बात कर रहा था। उसे चोट भी नहीं आई है।
