    एक भी सही वोट बचे न, गलत बने न… तय करें जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री योगी ने एसआईआर की समीक्षा में दिए निर्देश

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और मतदाता सूची म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सर्किट हाउस में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मंडल के पांचो जनपदों मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल व बिजनौर की पूरी रिपोर्ट के साथ बैठे थे। रिपोर्ट के आधार पर ही वह एक एक जनप्रतिनिधि से बात कर रहे थे।

    बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र के बूथ पूछे तो करीब करीब बताने पर मुख्यमंत्री ने तो टूक कहा कि सीधे तौर पर बूथ संख्या बताइए।

    फिर मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि सभी एसआईआर के काम में लग जाइए। एक-एक मतदाता का वोट अनिवार्य रूप से बने। जो सही वोट है किसी भी दशा में रहने ना पाए और गलत वोट बनने ना पाए। जनप्रतिनिधि यह अनिवार्य रूप से तय कर लें।

    यह भी कहा कि चुनाव में अभी से जुटने का यह सबसे महत्वपूर्ण वक्त है। एक-एक मतदाता का जब वोट आप सुनिश्चित करेंगे। एक-एक बूथ, एक-एक मतदाता तक पहुंचेंगे तो आपकी चुनाव की तैयारी खुद-ब-खुद पूरी होगी।