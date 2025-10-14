Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में तमंचे के बल पर युवती से दुष्कर्म, मतांतरण का भी बनाया दबाव

    By Sachin Choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:09 PM (IST)

    - दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो, प्रसारित करने की दी धमकी- अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेज, युवती को बताया पत्नी जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी युवती के साथ युवक ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर बार-बार शोषण किया। विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट करते हुए तोड़फोड़ कर डाली। हिंदू युवती पर मतांतरण करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर युवती को अपनी पत्नी बताया।क्षेत्र निवासी युवती ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मां के साथ रहती है। गलशहीद के गुलशननगर असालतपुरा निवासी साकिब आला उर्फ शोहदा उसका पीछा करता था। पिस्तौल दिखाकर डराता धमकाता था। उसी दौरान आरोपित ने डरा धमका कर तमंचे के बल पर कई बार होटल में ले जाकर और कई बार घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। आरोपित से मिलने के लिए मना करती तो वह घर में अपने गुंडे व यार दोस्त को लाकर धमकी दिलवाता। आरोपित साकिब ने मोबाइल में अश्लील फोटो और वीडियो बना ली और उसे भी प्रसारित करने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म किया। 28 अप्रैल रात आरोपित साकिब घर में घुस आया और तोड़फोड़ की। युवती पर मतांतरण करने का दबाव बनाने लगा। मां ने विरोध किया तो धक्कामुक्की की। बाद में छह सितंबर 2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस भेजा, जिसमें अपनी पत्नी दर्शाया और घर वालों पर साथ भेजने का दबाव बनाया। इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित साकिब अली उर्फ शोहदा के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, धमकी देने, घर में घुसकर तोड़फोड़ समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर की। आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी युवती के साथ युवक ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर बार-बार शोषण किया। विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट करते हुए तोड़फोड़ कर डाली। हिंदू युवती पर मतांतरण करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर युवती को अपनी पत्नी बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    क्षेत्र निवासी युवती ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मां के साथ रहती है। गलशहीद के गुलशननगर असालतपुरा निवासी साकिब आला उर्फ शोहदा उसका पीछा करता था। पिस्तौल दिखाकर डराता धमकाता था। उसी दौरान आरोपित ने डरा धमका कर तमंचे के बल पर कई बार होटल में ले जाकर और कई बार घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। आरोपित से मिलने के लिए मना करती तो वह घर में अपने गुंडे व यार दोस्त को लाकर धमकी दिलवाता।

    आरोपित साकिब ने मोबाइल में अश्लील फोटो और वीडियो बना ली और उसे भी प्रसारित करने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म किया। 28 अप्रैल रात आरोपित साकिब घर में घुस आया और तोड़फोड़ की। युवती पर मतांतरण करने का दबाव बनाने लगा। मां ने विरोध किया तो धक्कामुक्की की।

    बाद में छह सितंबर 2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस भेजा, जिसमें अपनी पत्नी दर्शाया और घर वालों पर साथ भेजने का दबाव बनाया। इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित साकिब अली उर्फ शोहदा के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, धमकी देने, घर में घुसकर तोड़फोड़ समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर की। आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।