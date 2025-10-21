Language
    पति से झगड़े के बाद पत्नी ने उठाया खाैफनाक कदम, मायका वालों ने दर्ज कराया दहेज हत्या का केस

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    मुरादाबाद के गिंदौड़ा गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति और उसके भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा क्षेत्र के गिंदौड़ा गांव में रविवार की रात पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। स्वजन के समझाने के बाद दोनों शांत हो गए लेकिन सोमवार की सुबह स्वजन जागे तो महिला का शव बरामदे में पंखे के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला। इस घटना से हड़कंप मच गया।

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन उससे पहले ही पति भाग गया। पुलिस ने महिला के पिता के शिकायती पत्र पर पति और उसके दो भाइयों के खिलाफ दहेज हत्या में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

     

    अभी संतान नहीं है

    पुलिस के मुताबिक, पाकबड़ा के गिंदौड़ा गांव निवासी ऑटो चालक वीर पाल की शादी दो साल पहले बकेनिया माफी गांव की रहने वाली रजनी के साथ हुई थी। रजनी को अभी कोई संतान नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर रविवार की रात पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था। परिवार के अन्य लोगों ने दोनों को समझाकर शांत कर दिया था लेकिन रात में किसी समय महिला बरामदे में पंखे के कुंडे से दुपट्टे को फंदा बनाकर लटक गई। सोमवार की सुबह स्वजन ने रजनी का शव फंदे पर लटका देखा तो हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

     

    पुलिस ने मायके वालों को बुलाया

     

    लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल की। रजनी के मायके वाले भी मौके पर आ गए और उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही वीरपाल और उसके भाई दहेज के लिए रजनी को परेशान कर रहे थे। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। पिता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बेटी को फंदे पर लटकाकर मारा गया है।

    एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पिता की शिकायती पत्र पर पति और उसके दो भाइयों के खिलाफ दहेज हत्या में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।