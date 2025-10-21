पति से झगड़े के बाद पत्नी ने उठाया खाैफनाक कदम, मायका वालों ने दर्ज कराया दहेज हत्या का केस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा क्षेत्र के गिंदौड़ा गांव में रविवार की रात पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। स्वजन के समझाने के बाद दोनों शांत हो गए लेकिन सोमवार की सुबह स्वजन जागे तो महिला का शव बरामदे में पंखे के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला। इस घटना से हड़कंप मच गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन उससे पहले ही पति भाग गया। पुलिस ने महिला के पिता के शिकायती पत्र पर पति और उसके दो भाइयों के खिलाफ दहेज हत्या में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अभी संतान नहीं है पुलिस के मुताबिक, पाकबड़ा के गिंदौड़ा गांव निवासी ऑटो चालक वीर पाल की शादी दो साल पहले बकेनिया माफी गांव की रहने वाली रजनी के साथ हुई थी। रजनी को अभी कोई संतान नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर रविवार की रात पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था। परिवार के अन्य लोगों ने दोनों को समझाकर शांत कर दिया था लेकिन रात में किसी समय महिला बरामदे में पंखे के कुंडे से दुपट्टे को फंदा बनाकर लटक गई। सोमवार की सुबह स्वजन ने रजनी का शव फंदे पर लटका देखा तो हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

पुलिस ने मायके वालों को बुलाया लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल की। रजनी के मायके वाले भी मौके पर आ गए और उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही वीरपाल और उसके भाई दहेज के लिए रजनी को परेशान कर रहे थे। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। पिता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बेटी को फंदे पर लटकाकर मारा गया है।