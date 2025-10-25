विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से मौत, मायके वालों के पहुंचने से पहले ही ससुराल वाले घर छोड़कर भागे

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के सूर्यनगर निवासी विवाहिता नीतू उर्फ सरिता की जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मायके वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

हंगामे के बाद पति समेत अन्य स्वजन घर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले का शिकायती पत्र पुलिस को दिया है। संभल के बहजोई क्षेत्र के पवांसा गांव निवासी सुखबीर राघव ने अपनी बेटी नीतू उर्फ सरिता की शादी 11 साल पहले मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र के सूर्यनगर निवासी हरपाल सिंह के बेटे रचिन के साथ की थी। नीतू के भाई गौरव ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे।

परिवार को बचाने के लिए विवाहिता ससुरालियों की प्रताड़ना झेलती रही। इसी बीच पड़ोसी ने विवाहिता के मायके वालों को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद मायके वाले मुरादाबाद आ गए। नीतू के पति रचिन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पिता ने जमीन बेचकर रचिन को पांच लाख रुपये ठेकेदारी करने के लिए दिए।

इसके बाद भी प्रताड़ना जारी रही। इस बीच महिला थाने में शिकायती पत्र दिया, लेकिन बाद में समझौता हो गया। गुरुवार की रात एक बार फिर दहेज की मांग शुरू कर दी। मना करने पर पति, सास, ससुर, देवर, ननद समेत छह लोगों ने कमरे में बंद करके मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट करते हुए जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया।

जानकारी के बाद मायके वाले पहुंच गए। जानकारी हुई कि पड़ोसी विवाहिता को दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर गए थे। जहां उसकी मृत्यु हो गई। ससुराल वाले शव को अस्पताल में छोड़कर भाग गए। मायके वालों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज।