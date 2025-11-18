नौकरी करने से रोका तो पत्नी ने उठाया ये खौफनाक कदम, कांड का पता लगने पर पति ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। घर खर्च में हाथ बंटाने के लिए पत्नी ने नौकरी करने की इच्छा जताई तो पति ने इसका विरोध किया। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जहरीला पदार्थ खाते हुए जान दे दी। पत्नी की मौत के बाद आत्मग्लानि में पति अमीरचंद्र ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकबड़ा के अमीरचंद्र की शादी संभल की मीरा कुमारी से हुई थी। इनके दो बच्चे माधव और वासु हैं। अमीरचंद्र किसानी करने के साथ राजमिस्त्री भी थे। मीरा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ घर खर्च में पति का हाथ बंटाना चाहती थी। इसी के चलते कुछ समय पहले मीरा ने लोधीपुर गांव में ही स्थित पीतल फर्म में काम करना शुरू कर दिया।

पति को पसंद नहीं थी ये बात जबकि अमीरचंद्र नहीं चाहता था कि पत्नी कहीं काम करे। मना करने के बाद भी पत्नी नहीं मानी। इसी के चलते दोनों में विवाद होने लगा। रविवार शाम अमीरचंद्र शराब पीकर घर आए और पत्नी को काम पर जाने से मना किया। दोनों में फिर विवाद हो गया। गुस्से में मीरा ने कीटनाशक पी लिया।