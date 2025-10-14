जागरण संवाददाता, बिलारी/मुरादाबाद। बिलारी क्षेत्र के गांव अल्हेदादपुर उर्फ देवा नगला निवासी वीरपाल की हत्या प्रेम में बाधा बनने पर उसकी पत्नी सुनीता ने अपने 17 साल छोटे प्रेमी आशीष उर्फ अंशू के साथ मिलकर की थी। हत्या वाले दिन पहले पत्नी ने अपने हाथ से पति को शराब पिलाई। नशा अधिक होने के बाद खेत पर सोने के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपित पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का राजफाश किया। दोनों को कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया है।

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार थाना बिलारी के गांव अल्हेदादपुर उर्फ देवा नगला निवासी वीरपाल सिंह किसान था। 12 अक्टूबर रात करीब नौ बजे वह खाना खाने के बाद खेत पर धान की रखवाली करने गया था। सोमवार 13 अक्टूबर को सुबह उसका शव खेत पर चारपाई पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो गला घोटकर हत्या करने की पुष्टि हुई। इस मामले में वीरपाल के भाई कुंवरपाल ने अपनी ही भाभी सुनीता और उसके 17 साल छोटे प्रेमी आशीष कुमार उर्फ अंशू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपित आशीष कुमार उर्फ अंशू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपित ने पुलिस को बताया कि वीरपाल की पत्नी सुनीता के कहने पर ही उसने रविवार रात खेत पर जाकर वीरपाल की गला घोटकर हत्या की। 17 साल छोटे प्रेमी से चार माह पहले हुआ था प्रेम-प्रसंग वीरपाल के चार बेटियां गौरी, आशी, उपासना व भावना और एक बेटा भूपेंद्र थे। गेहूं की कटाई के दौरान आशीष कुमार उर्फ अंशू किसानों की गेहूं काटने का ठेका लेता था। उसके ठेके में महिलाएं और पुरुष गेहूं की कटाई करने जाती थी।

वीरपाल की पत्नी सुनीता भी चार माह पहले आशीष के ठेके में गेहूं की कटाई करने के लिए गई थी। उसी दौरान दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ और कुछ ही दिन में अनैतिक संबंध में बदल गया। इसी बीच एक दिन वीरपाल ने पत्नी सुनीता को आशीष के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसने सुनीता की पिटाई भी कर दी थी। उसी दिन से सुनीता ने अवैध संबंध में बाधक बन रहे पति वीरपाल को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था।

वीरपाल की हत्या करने के बाद प्रेमिका के पास पहुंचा प्रेमी