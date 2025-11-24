Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WhatsApp पर APK फाइल वाला शादी कार्ड आए तो हो जाएं सावधान, एक क्लिक से खाली हो जाएगा खाता

    By Sachin Choudhary Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:16 PM (IST)

    आजकल साइबर ठग व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड के नाम पर एपीके फाइल भेजकर लोगों को ठग रहे हैं। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके घर में शादी होती है, उनका व्हाट्सएप हैक करते हैं और फिर उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को फाइल भेजते हैं। फाइल पर क्लिक करते ही फोन हैक हो जाता है और ठग खाते से पैसे निकाल लेते हैं। पुलिस लोगों को जागरूक रहने की सलाह दे रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। इंटरनेट मीडिया के दौर में व्यक्तिगत शादी कार्ड भेजकर निमंत्रण कम हुआ, वहीं वाट्सएप पर डिजिटल कार्ड ज्यादा भेजे जा रहे। इसी बीच ठग भी शादी के सीजन में लोगों को वाट्सएप पर शादी के एपीके फाइल वाला कार्ड भेजने के साथ वाट्सएप काल कर उनका ‘बैंड’ बजा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खास बात कि फोन हैक भी उनके हो रहे, जिनके यहां वाकई आने वाले दिनों में शादी है। इससे उनके परिचित आराम से झांसे में आ रहे हैं। मुरादाबाद जिले में इस शादी के सीजन में करीब दो दर्जन मामले सामने आ चुके हैं।

    इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। लोग बदलते दौर के साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को निमंत्रण देने के लिए वाट्सएप पर ही कार्ड भेज रहे हैं। इस दौर में साइबर ठगों ने ठगी करने का तरीका निकाल लिया है। ठग जिनके यहां पर शादी उसी का वाट्सएप हैक कर ले रहे हैं।

    इसके बाद उनके हैक वाट्सएप के माध्यम से रिश्तेदारों और दोस्तों को कार्ड की एपीके फाइल बनाकर भेज रहे हैं। लोग जब उस एपीके फाइल पर क्लिक करते है तो उनका पूरा मोबाइल हैक हो जा रहा है और ठग आसानी से खाता खाली कर दे रहे हैं।

    चूंकि निमंत्रण लोगों के पास उनके परिचित के वाट्सएप से आ रहा है तो वह भी भरोसा करके कार्ड पर क्लिक कर रहे हैं। चार दिन पहले मुरादाबाद में फूलपुर के राजेंद्र के वाट्सएप पर दोस्त मनीष के वाट्सएप नंबर से एक एपीके फाइल के रूप में कार्ड आया।

    मनीष के यहां चार दिसंबर को शादी है। कुछ देर बाद राजेंद्र के ही नंबर से वाट्सएप काल भी आई। जिसके बाद किसी ने मनीष के व्यस्त होने का हवाला देकर कार्ड भेजकर निमंत्रण भी दिया। फिर बहाने से काल कट गई। राजेंद्र ने कार्ड खोला, वैसे ही फोन हैक हो गया। हालांकि खाते में रुपये नहीं होने के चलते वह ठगी का शिकार नहीं हुए।

    पीतल बस्ती के दीपांकर कुमार इनकी साली की शादी दिसंबर में है। इनके वाट्सएप पर साले के मोबाइल नंबर से एपीके फाइल आई। इसमें नीचे लिखा भी था, जीजाजी कार्ड खत्म हो गए हैं। किसी को भेजना है, तो डिजिटल कार्ड भेज दो। कार्ड खोलते ही फोन हैक हो गया।

    केस नंबर एक-

    गलशहीद निवासी दिलशाद के वाट्सएप पर करीब दस दिन पहले वाट्सएप पर शादी का निमंत्रण आया। फाइल एपीके थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि यह निमंत्रण ठगों के द्वारा भेजा गया है। क्योंकि जिस वाट्सएप से निमंत्रण आया था वह उनके दोस्त का था। जैसे ही उन्होंने फाइल पर क्लिक किया तो पूरा फोन हैक हो गया और उनके खाते से सात हजार रुपये कट गए। उन्होंने इस मामले की शिकायत साइबर पुलिस से की है।

    केस नंबर दो-

    सिविल लाइंस क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कालोनी निवासी कपिल कुमार के वाट्सएप पर दो नवंबर को उनके मित्र के वाट्सएप से शादी का निमंत्रण आया। कपिल कुमार के दोस्त के भाई की शादी है। उन्होंने जैसे ही निमंत्रण पर क्लिक किया तो फोन हैक हो गया, लेकिन उनके खाते में रुपये नहीं थे। जिससे वह ठगी के शिकार होने से बच गए।

    शादी का निमंत्रण एपीके फाइल बनाकर ठग लोगों को भेज रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता से ही ठगी पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अधिकांश लोग एपीके फाइल पर क्लिक नहीं कर रहे हैं।
    सुभाषचंद्र गंगवार, एसपी क्राइम