यूपी के इस जिले में अमृत योजना बनी 'आफत'! 500 परिवार 8 दिन से पानी के लिए क्यों तरस रहे?

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बुद्धि विहार में अमृत योजना दो के तहत नई पानी की पाइप लाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन इस काम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जल निगम की टीम जहां नई पाइप लाइन जोड़ती है, वहीं दूसरी जगह पुरानी पाइप लाइन लीक जाती है।

इससे पूरे इलाके में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पिछले आठ दिनों से सेक्टर एक, 3बी, 3सी और 4बी के करीब 500 परिवारों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। रविवार को पार्थ रेस्टोरेंट के पीछे वाली गली में पानी की आपूर्ति ठप हो गई। शिकायत मिलने पर क्षेत्र की पार्षद कविता शर्मा ने जल निगम को सूचना दी। इसके बाद कर्मचारियों ने गड्ढा खोदकर लीक पाइप लाइन को ठीक किया। लेकिन शाम होते-होते दोबारा रिसाव शुरू हो गया। मढैया और डीपी चौराहा क्षेत्र में भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही। लोगों का कहना है कि नई पाइप लाइन डालने का काम शुरू होने के बाद से ही रोज नई दिक्कत सामने आ रही है। एक जगह से पानी आता है तो दूसरी जगह रिसाव शुरू हो जाता है।

18 किमी डाली जाएगी नई पाइप लाइन बुद्धि विहार में करीब 18 किमी लंबी नई पाइप लाइन बिछाई जा रही है। 16 करोड़ रुपये की लागत से हो रहे इस प्रोजेक्ट में हर घर में स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। योजना के पूरा होने पर क्षेत्र में 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।