    कहीं दो करोड़ रुपये का बीमा तो नहीं बना अनिकेत की हत्या का कारण! पुलिस कर रही जांच

    By Sachin Choudhary Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:44 PM (IST)

    संभल के अनिकेत की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। पुलिस दो करोड़ के बीमा एंगल से जाँच कर रही है। 16 नवंबर को शव मिला था, पिता ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। चाचा की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। जाँच में बीमा की बात सामने आई है, पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है।

     16 नवंबर की रात हत्या कर फेंका गया था शव. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । संभल के बहजोई निवासी अनिकेत की हत्या का कारण कहीं दो करोड़ रुपये का बीमा तो नहीं है। मृतक के नाम पर दो करोड़ रुपये का बीमा था। पुलिस अब इस बिंदु पर जांच कर रही है। 16 नवंबर को अनिकेत का शव कुंदरकी क्षेत्र में मिला था। पिता ने मृतक की मृत्यु का कारण सड़क हादसा बताते हुए तहरीर नहीं दी थी। पुलिस ने 24 नवंबर को मृतक के चाचा के शिकायती पत्र पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी लिखी थी।

    अनिकेत बहजोई के ही एक फर्म में काम करता था। अनिकेत की मां की कुछ साल पहले बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। युवक के पिता बाबूराम ने इसके बाद दूसरी शादी कर ली थी। 16 नवंबर की शाम अनिकेत कुंदरकी में शादी कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से निकला था। बताया जाता है कि युवक कुंदरकी पहुंचा और कार्यक्रम में शामिल हुआ। इसके बाद वह कार्यक्रम से चला गया।

    उधर चंदौसी मुरादाबाद बाइपास स्थित गांव जैतपुर निवासी भीमसेन दिवाकर के खेत में अनिकेत का शव मिला था। स्वजन पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराया। उस दिन स्वजन ने शिकायती पत्र नहीं दिया था। अगले दिन पुलिस मृतक के घर पहुंची और शिकायती पत्र मांगा, लेकिन उसके बाद भी शिकायती पत्र नहीं दिया।

    कई दिनों तक शिकायती पत्र नहीं मिलने के बाद पुलिस पुलिस ने 24 नवंबर को मृतक के चाचा से शिकायती पत्र लिया और अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। उधर पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक का करीब दो करोड़ रुपये का बीमा था। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि बीमा की जानकारी हुई है। जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का राजफाश किया जाएगा।