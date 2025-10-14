Language
    यूपी के इस ज‍िले में विज‍िलेंस और ब‍िजली व‍िभाग की टीम ने की छापेमारी, 40 कनेक्शन काटे जाने से मची खलबली

    Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    बिजली चोरी की रोकथाम के लिए विभाग ने हाई लाइनलॉस वाले क्षेत्रों में छापामार अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को अगवानपुर में विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने अगवानपुर में छापा मार दिया। यहां 40 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। वहीं पांच कटिया कनेक्शन की चोरी पकड़ी। इन पांचों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए विभाग ने हाई लाइनलॉस वाले क्षेत्रों में छापामार अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को अगवानपुर में विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने अगवानपुर में छापा मार दिया। यहां 40 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। वहीं पांच कटिया कनेक्शन की चोरी पकड़ी। इन पांचों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। इस बीच बकायेदारों से डेढ़ लाख रुपया भी जमा कराया गया। बिजली विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मच गई। बिजली अधिकारियों के अनुसार, लाइनलॉस वाले क्षेत्रों में अभियान चलाया जाता रहेगा।

    मंगलवार को विजिलेंस उपनिरीक्षक राजकुमार गौतम, एसडीओ आलोक कुशवाहा टीम के साथ अगवानपुर पहुंचे थे। विजिलेंस का छापा देख बिना मीटर के दुकानें संचालित करने वाले दुकानदार शटर गिराकर भाग निकले। गलियों में बकायेदारों की सूची चेक की गई तो एक सिरे से 40 के कनेक्शन काटे गए। वहीं पांच लोगों के घरों में कटिया कनेक्शन पकड़ा गया। टीम ने उन सभी के घरों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के साथ ही चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी। वहीं, दूसरी ओर अवर अभियंता गुड्डू कुमार ने बताया कि दशहरे के बाद से ही मौसम में बदलाव आया है। एसी-कूलर बंद होने के बाद भी बिजली की खपत उतनी ही है। इसका सीधा मतलब है कि बिजली चोरी हो रही है। चेकिंग अभियान नियमित चलाया जाता रहेगा।

     

    बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पांच के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी गई है। अभियान लगातार जारी रहेगा।- प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता