    UPSRTC ने शुरू की 400 संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया, 8वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन

    By Mohsin Pasha Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने 400 संविदा चालकों की भर्ती शुरू की है। 8वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन UPSRTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट शामिल होंगे। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने मुरादाबाद क्षेत्र में लगभग 400 संविदा चालकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए परिवहन निगम 12 नवंबर (बुधवार) को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, लाजपत नगर, मुरादाबाद में रोजगार मेला आयोजित कर रहा है।

    नौकरी करने के लिए अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। सभी को मौका दिया जाएगा। पहला ट्रेड टेस्ट मुरादाबाद में आयोजित होगा। सफल उम्मीदवारों को इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर, वजीराबाद रोड, शाहदरा (दिल्ली) में द्वितीय परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

    द्वितीय चरण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से 2000 की प्रतिभूति राशि जमा कराकर अनुबंध किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद बस संचालन का कार्य सौंपा जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक अनुराग यादव ने बताया कि परिवहन निगम में चालकों की कमी को पूरा करने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से यह भर्ती की जा रही है। अभ्यर्थी अपने दस्तावेजो के साथ समय पर पहुंचें। चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से होगा।



    पात्रता और अर्हता

    शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं पास
    न्यूनतम ऊंचाई: पांच फुट तीन इंच
    लाइसेंस: भारी वाहन चलाने का लाइसेंस, जो कम से कम दो वर्ष पुराना हो
    आयु सीमा: न्यूनतम 23 वर्ष छह माह, अधिकतम 58 वर्ष
    दस्तावेज़: आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और दो पासपोर्ट साइज फोटो
    महत्वपूर्ण शर्त: आधार कार्ड, प्रमाणपत्र व लाइसेंस में पिता का नाम और जन्मतिथि समान हो
    अयोग्य: जिन्हें पहले परिवहन निगम से कदाचार या अनुशासनहीनता में निकाला गया है, वे पात्र नहीं होंगे




    पारिश्रमिक और सुविधाएं

     

    - संविदा चालकों को 2.06 प्रति किमी के आधार पर भुगतान होगा

    - 22 दिन की ड्यूटी और 5000 किमी. संचालन पर 3000 का अतिरिक्त भुगतान।
    - पूरे वर्ष नियमित सेवा पर 1500 से 4500 तक का बोनस और 14 दिन अवकाश।
    -दो वर्ष निरंतर सेवा पर 17,726 से 20,726 प्रतिमाह तक का भुगतान (ईपीएफ कटौती के बाद)।
    - ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर पांच लाख का दुर्घटना बीमा और 7.5 लाख यात्री राहत बीमा।
    - रात्रिकालीन ड्यूटी पर ठहराव भत्ता व पारिवारिक फ्री पास की सुविधा
    - तीन माह सेवा पूर्ण होने पर एक करोड़ का दुर्घटना बीमा लाभ।