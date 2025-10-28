UPSC Aspirant Murder Case: प्रेमी की हत्या करने के बाद Ex BF के साथ कहां गई थी अमृता? सामने आई ये बात

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली में प्रेमी की हत्या करने वाली छात्रा अमृता से तीन साल तक बंगला गांव निवासी सुमित के साथ प्रेम प्रसंग में रही थी। पढ़ाई करने के लिए दिल्ली पहुंची तो सुमित से बात करनी बंद कर दी, लेकिन जब उसने प्रेमी की हत्या करने का मन बनाया तो फिर से सुमित से फोन पर बात की। मुरादाबाद में आकर मिली और पूरे मामले की जानकारी देकर मदद मांगी। पूर्व प्रेमिका के साथ सुमित भी दिल्ली चला गया। हत्या करने के बाद दोनों मुरादाबाद आए, लेकिन मात्र दो दिन तक ही यहां पर आकर रुके।

पुलिस के अनुसार छात्रा अमृता की मां कटघर क्षेत्र के एक इंटर कालेज की प्रधानाचार्या है। पिता भी शिक्षक है। करीब पांच साल पहले छात्रा की मुलाकात बंगला गांव निवासी सुमित से हुई। सुमित के पिता गैस सिलिंडर की डिलीवरी करते है। पांच साल पहले दोनों की हुई मुलाकात प्रेम में बदल गई। एक दूसरे से आए दिन मिलने जुलना शुरू हो गया। तीन साल तक प्रेम प्रसंग चलता रहा।

करीब दो साल पहले छात्रा दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए चली गई। इसी बीच वहां पर छात्रा की मुलाकात रामकेश मीणा से हुई तो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया तो अमृता ने सुमित से बात करनी बंद कर दी। इस बीच दोनों में विवाद भी हुआ। पुलिस के अनुसार चार अक्टूबर को छात्रा मुरादाबाद हुई। उसी दिन छात्रा ने सुमित से मुलाकात की।