...तो ये वजह बनी UPSC छात्र की हत्या की वजह? रामकेश मीणा के लैपटॉप से पुलिस को मिली होश उड़ाने वाली ये चीजें
यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश की हत्या का कारण उसकी अय्याशी निकली। हत्यारोपियों से बरामद हार्ड डिस्क में कई महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले। अमृता और रामकेश में इसी बात पर विवाद था। अमृता ने अपने प्रेमी सुमित संग मिलकर रामकेश की हत्या कर दी, और शव को किताबों से जला दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली/मुरादाबाद। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले रामकेश की हत्या की वजह उसकी अय्याशी भी बनी है। हत्यारोपितों से बरामद की गई रामकेश की हार्ड डिस्क में पुलिस को 15 से अधिक महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि इसी वजह से अमृता और लिव इन पार्टनर रामकेश के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद उसने मुरादाबाद निवासी अपने पूर्व प्रेमी सुमित की मदद से रामकेश की हत्या कर किताबों की चिता बनाकर उस पर शराब और घी डालकर आग लगा दी थी।
तिमारपुर के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी के छात्र रामकेश की हत्या के मामले की जांच में पुलिस को कई राज हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को उसके लैपटॉप से करीब 15 युवतियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं। प्राथमिक जांच में पुलिस को पता चला कि उसे इस तरह का कंटेंट स्टोर करने की आदत थी। यही आदत उसकी हत्या की वजह बनी है। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी की है।
हालांकि, उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने इससे इन्कार करते हुए लैपटॉप की एफएसएल जांच की बात कही है। उनका कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा। फिलहाल छानबीन के दौरान पुलिस को रामकेश का मोबाइल फोन बरामद नहीं हो सका है। पुलिस उसे बरामद करने का प्रयास कर रही है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो तीनों ही आरोपित अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप को दोबारा से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। हालांकि आरोपितों का कहना है कि उन्होंने रामकेश का मोबाइल कमरे में ही छोड़ दिया था, पुलिस को जांच के दौरान जला हुआ मोबाइल नहीं मिला। जांच में रामकेश के अमृता के अलावा कुछ और लड़कियों से दोस्ती होने की बात भी सामने आ रही है। रामकेश और अमृता के बीच विवाद की ये भी एक वजह थी।
वीडियो व फोटो तीन माह से मांग रही थी अमृता
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामकेश की लिवइन पार्टनर रही अमृता के अश्लील वीडियो और फोटो को उसने एक हार्ड डिस्क में रखा था। वह करीब तीन माह से इनको डिलीट करने या उसे दे देने की मांग कर रही थी। रामकेश इसके लिए आना-कानी कर रहा था। इसे लेकर दोनों के बीच करीब दो माह पहले झगड़ा हुआ था। इसके बाद से ही उसने रामकेश की हत्या करने की ठान ली और अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची।
अमृता का चाल चलन देख परिवार ने कर दिया था बेदखल
अमता के माता-पिता शिक्षक हैं। पूछताछ में पता चला कि अमृता चौहान को उसके परिवार ने पहले ही चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। परिवार ने इसके लिए बकायदा एक दैनिक समाचार पत्र में इसका नोटिस देकर उससे संबंध विच्छेद कर लिया था। दरअसल अमृता का चाल-चलन देखकर परिवार ने उससे नाता तोड़ा था।
अमृता की दोस्ती पहले से ही मुरादाबाद के रहने वाले सुमित कश्यप से थी। वह तीन साल उसका प्रेम प्रसंग सुमित क साथ चला। इसके बाद वह दिल्ली आई तो यहां उसकी नजदीकियां कई और लड़कों से रहीं। बाद में उसने रामकेश के साथ लिव-इन में रहना शुरू कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।