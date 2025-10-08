Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPSC: रविवार को दो पालियों में होगी पीसीएस-प्री परीक्षा, मुरादाबाद में 15192 परीक्षार्थी करेंगे प्रतिभाग

    By Anuj Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:10 PM (IST)

    मुरादाबाद जिले के 34 केंद्रों पर राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें लगभग 15912 परीक्षार्थी भाग लेंगे। यह परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगी जिसके लिए प्रत्येक केंद्र पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिले में 34 केंद्रों पर होगी पीसीएस-प्री परीक्षा, 15,192 परीक्षार्थी करेंगे प्रतिभाग

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले के 34 केंद्रों पर राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा और सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 आयाेजित होगी जिसमें 15 हजार 912 परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे। 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा दो पालियों सुबह साढ़े नौ बजे से 11:30 बजे तथा दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े चार बजे तक होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही आठ सेक्टर मजिस्ट्रेट और नौ स्टैटिक मजिस्ट्रेट आरक्षित किए गए हैं। परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी डीएम और अपर नोडल एडीएम सिटी हैं।

    कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम अनुज सिंह व लोकसेवा आयोग से आए हुए अधिकारियों की उपस्थिति में केंद्र व्यवस्थापकों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। परीक्षा के लिए शहर में 31, कांठ में दो और बिलारी में स्थित एक विद्यालय को केंद्र बनाया गया है।

    किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसके लिए सभी केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय की गई। केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

    परीक्षार्थियों के लिए सुबह आठ से परीक्षा केंद्र का गेट खोला जाएगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर तीन घंटे पहले केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित परीक्षा से जुड़े सभी कार्मिकों को उपस्थित होना होगा।

    सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न होगी। प्रत्येक केंद्र के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इलेक्ट्रानिक डिवाइस के साथ प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान एडीएम सिटी ज्योति सिंह, डीआइओएस देवेंद्र कुमार पांडेय व अन्य अफसर मौजूद रहे।