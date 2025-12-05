Language
    पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जयवीर सिंह ने किया 26.11 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यासत

    By Anuj Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और नये रोजगार विकसित करने के उद्देश्य से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जनपद की 26 करोड़ 11 लाख 74 हजार रुपये की परियोजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास किया। रामपुर जीरो प्वाइंट स्थित आर्केडिया ग्रीन्स पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है।

    मुरादाबाद में 2023-24 की 4.72 करोड़ रुपये लागत की चार परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। इनमें कामेश्वर महादेव, पौड़ाखेड़ा मंदिर, रतुपुरा शिव मंदिर और हनुमान समाधि आश्रम में आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। वर्ष 2025-26 में 3.33 करोड़ की लागत से होने वाली तीन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ जिनमें कुंदरकी महादेव मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और विश्नोई मंदिर शामिल हैं। चंद्रदेव महाराज मंदिर और गायत्री नगर के शिव मंदिर की परियोजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं। रामपुर में 2023-24 की तीन परियोजनाओं में 3.31 करोड़ खर्च किए गए हैं।

    नवाबगंज, मदारपुर और रूपापुर के प्राचीन शिव मंदिरों का विकास पूर्ण हो चुका है। वहीं 2024-25 में 98 लाख की नई परियोजना का शिलान्यास हुआ। इसके साथ ही 2025-26 के लिए 4.56 करोड़ की चार नई योजनाओं का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अमरोहा में वर्ष 2023-24 के तहत चार परियोजनाओं में 4.62 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इनमें धनौरा, हसनपुर, नौगवां सादात और अमरोहा सदर क्षेत्र के प्राचीन शिव एवं वासुदेव मंदिरों पर मल्टीपरपज सेंटर, यात्री हाल, टायलेट ब्लाक, प्रकाश व्यवस्था और सुंदरीकरण का काम शामिल है।

    वहीं 1.39 करोड़ की दो नई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसके अलावा वासुदेव मंदिर पर 4.59 करोड़ की पूर्व परियोजना पूरी हो चुकी है। 2025-26 के लिए 3.17 करोड़ की चार नई परियोजनाओं का प्रस्ताव भी भेजा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष डा. शैफाली सिंह, कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, विधायक राजीव तरारा, जिला अध्यक्ष आकाश पाल, एमएलसी डा. जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, जिला प्रभारी राजेश यादव, मनोज गुप्ता एडवोकेट, परमेश्वर लाल सैनी समेत तमाम लोग मौजूद रहे।