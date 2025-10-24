यूपी के इस जिले में चली तबादला एक्सप्रेस, दीपावली के तुरंत बाद SSP ने 19 दारोगाओं का किया ट्रांसफर
उत्तर प्रदेश में दीपावली के तुरंत बाद एक जिले के एसएसपी ने 19 दारोगाओं का तबादला कर दिया। सभी दारोगाओं को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थलों पर योगदान करने का आदेश दिया गया है। इस तबादले से पुलिस विभाग में फेरबदल हुआ है, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार की संभावना है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्योहार निकलने के बाद एसएसपी ने 19 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। इसमें कई चौकी इंचार्ज है। जबकि कुछ दारोगा को लाइंस से भी थानों में भेजा गया है। अब जल्द ही जिले में लंबे समय से एक थाने में जमे कुछ इंस्पेक्टरों के कार्य क्षेत्र में भी जल्द ही फेरबदल हो सकता है।
बुधवार रात एसएसपी सतपाल अंतिल ने फेरबदल किया है। जारी सूची के अनुसार इंस्पेक्टर परीक्षित शर्मा को एसजेपीयू प्रभारी पद से हटाकर डीसीआरबी का प्रभारी बनाया गया है। उनके स्थान पर पुलिस लाइंस से इंस्पेक्टर मनोज शर्मा को एसजेपीयू का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर विनोद कुमार को पुलिस लाइंस से ठाकुरद्वारा अपराध निरीक्षक के पद पर भेजा गया है।
सिविल लाइंस के फकीरपुरा चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह को पाकबड़ा थाने भेजा है। गलशहीद चौकी के एसआई कृष्णपाल सिंह को सोनकपुर भेजा है। महिला थाने की एसएसआई कोमल वत्स को कटघर की महिला रिपोर्टिंग चौकी का प्रभारी बनाया गया है। नागफनी के दांग चौकी प्रभारी नितेश राणा को वहां से पाकबड़ा थाना भेजा गया है। कटघर में तैनात दारोगा मयंक त्यागी को मुगलपुरा के पीरगैग चौकी का प्रभारी बनाया गया है। जबकि पीरगैब चौकी प्रभारी दीपक कुमार सिंह को फकीरपुरा चौकी प्रभारी के पद पर भेजा गया है।
गलशहीद से एसआई ज्योतिष कुमार को गलशहीद चौकी का प्रभारी बनाया गया है। भोजपुर थाने के एसआई राहुल कुमार गोयल को भगतपुर की नई बनी वीरपुर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। मूंढापांडे से वीरपुर चौकी प्रभारी के लिए स्थानांतरिक किए गए एसआई नरेंद्र कुमार का स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।
