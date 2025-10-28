जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं और कारीगरों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत सेवा एवं उत्पादन सेक्टर में उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण बैंक से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में परंपरागत और तकनीकी रूप से दक्ष कारीगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 50 वर्ष तक की आयु के पुरुष एवं महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी।

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल upkvib.in पर किया जा सकता है। सामान्य वर्ग के उद्यमियों को 10 लाख तक के प्रोजेक्ट पर चार प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि उससे अधिक ब्याज की धनराशि शासन द्वारा ब्याज उपादान के रूप में दी जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए ब्याज उपादान की पूरी राशि शासन से ही वहन की जाएगी।