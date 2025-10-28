Language
    उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दे रही है। 18 से 40 वर्ष के युवा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। सरकार प्रशिक्षण और विपणन सहायता भी प्रदान करती है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं और कारीगरों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

    जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत सेवा एवं उत्पादन सेक्टर में उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण बैंक से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में परंपरागत और तकनीकी रूप से दक्ष कारीगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 50 वर्ष तक की आयु के पुरुष एवं महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी।

    आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल upkvib.in पर किया जा सकता है। सामान्य वर्ग के उद्यमियों को 10 लाख तक के प्रोजेक्ट पर चार प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि उससे अधिक ब्याज की धनराशि शासन द्वारा ब्याज उपादान के रूप में दी जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए ब्याज उपादान की पूरी राशि शासन से ही वहन की जाएगी।

    यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी और इसके अंतर्गत 100 से अधिक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इच्छुक बेरोजगार युवक और महिला उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा या उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।