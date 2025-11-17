सिर पर धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कुंदरकी क्षेत्र में युवक के सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हमलावर शव खेत में फेंककर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है।

जनपद संभल के बहजोई के मोहल्ला नई बस्ती दुर्गा कालोनी निवासी अनिकेत मुरादाबाद में एक फर्म में काम करता था। रविवार की शाम उसके दोस्त की कुंदरकी में शादी थी। शादी में शामिल होने के बाद अनिकेत निकल गया लेकिन घर नहीं पहुंचा।

उधर, चंदौसी मुरादाबाद बाइपास स्थित गांव जैतपुर निवासी भीमसेन दिवाकर के खेत में सोमवार के तड़के करीब चार बजे कुछ लोगों ने एक शव पड़ा देखा। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पहचान नहीं कर पाया।

इसके बाद पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के सहारे युवक की शिनाख्त की। मामले की जानकारी पर स्वजन पहुंच गए। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि युवक की हत्या कर शव फेंका गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।