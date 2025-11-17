Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिर पर धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक युवक की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने युवक पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्यारों की तलाश जारी है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कुंदरकी क्षेत्र में युवक के सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हमलावर शव खेत में फेंककर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनपद संभल के बहजोई के मोहल्ला नई बस्ती दुर्गा कालोनी निवासी अनिकेत मुरादाबाद में एक फर्म में काम करता था। रविवार की शाम उसके दोस्त की कुंदरकी में शादी थी। शादी में शामिल होने के बाद अनिकेत निकल गया लेकिन घर नहीं पहुंचा।

    उधर, चंदौसी मुरादाबाद बाइपास स्थित गांव जैतपुर निवासी भीमसेन दिवाकर के खेत में सोमवार के तड़के करीब चार बजे कुछ लोगों ने एक शव पड़ा देखा। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

    पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पहचान नहीं कर पाया।

    इसके बाद पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के सहारे युवक की शिनाख्त की। मामले की जानकारी पर स्वजन पहुंच गए। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि युवक की हत्या कर शव फेंका गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।