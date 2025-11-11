यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा, बिल में तीन चरणों में मिलेगी छूट
बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बकाया ब्याज पर राहत की घोषणा की है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें अब मूल धनराशि पर छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बकाया ब्याज पर राहत की घोषणा की है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें अब मूल धनराशि पर छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है।
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उपभोक्ता जितनी जल्दी योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें उतना अधिक फायदा मिलेगा। योजना में बकाया बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ होगा। इसके अलावा मूल धनराशि पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह छूट चरणवार घटती जाएगी। पहले चरण में सबसे अधिक राहत मिलेगी।
प्रथम चरण एक से 31 दिसंबर 2025 तक, जिसमें उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। द्वितीय चरण एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगा, जिसमें छूट 20 प्रतिशत होगी। जबकि तृतीय एक फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें 10 प्रतिशत छूट उपभोक्ता को मिलेगी। मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया ने बताया कि यह योजना घरेलू, व्यावसायिक तथा औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। केवल वही उपभोक्ता इससे लाभ ले सकेंगे जिनके बिजली बिल की उधारी दर्ज है।
योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर बकाया भार कम करना और राजस्व वसूली में तेजी लाना है। लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी बिजली उपखंड कार्यालय या बिल काउंटर पर संपर्क कर बकाया रुपये का विवरण प्राप्त करना होगा।
निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर ब्याज स्वतः बिल से हट जाएगा और मूल धनराशि में तय प्रतिशत की छूट लागू हो जाएगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पहले चरण में ही भुगतान कर अधिकतम लाभ प्राप्त करें, क्योंकि बाद के चरणों में छूट की दर कम हो जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।