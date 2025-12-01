जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बकाया ब्याज पर राहत की घोषणा की है। मंडल के मुरादाबाद, रामपुर और संभल में करीब 14 लाख उपभोक्ता हैं। जिसमें करीब चार लाख उपभोक्ताओं पर विभाग का बकाया है। योजना में उन्हें लाभ मिलेगा। यह योजना एक दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चरणवार रहेगी।

जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें अब मूल धनराशि पर छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है। बिजली विभाग अधिकारियों के अनुसार, उपभोक्ता जितनी जल्दी योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें उतना अधिक फायदा मिलेगा। योजना में बकाया बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ होगा। इसके अलावा मूल धनराशि पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।