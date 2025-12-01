Bijli Bill in UP: बिजली बिल में छूट का शानदार मौका आज से, बकाएदारों को मिलेगी बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश में आज से बिजली बिल पर छूट का मौका मिल रहा है, जिससे बकाएदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने बकाया बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बकाया ब्याज पर राहत की घोषणा की है। मंडल के मुरादाबाद, रामपुर और संभल में करीब 14 लाख उपभोक्ता हैं। जिसमें करीब चार लाख उपभोक्ताओं पर विभाग का बकाया है। योजना में उन्हें लाभ मिलेगा। यह योजना एक दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चरणवार रहेगी।
जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें अब मूल धनराशि पर छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है।
बिजली विभाग अधिकारियों के अनुसार, उपभोक्ता जितनी जल्दी योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें उतना अधिक फायदा मिलेगा। योजना में बकाया बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ होगा। इसके अलावा मूल धनराशि पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
पहले चरण में सबसे अधिक राहत मिलेगी। प्रथम चरण एक से 31 दिसंबर 2025 तक, जिसमें उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। द्वितीय चरण एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगा, जिसमें छूट 20 प्रतिशत होगी। जबकि तृतीय एक फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें 10 प्रतिशत छूट उपभोक्ता को मिलेगी। मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया ने बताया कि यह योजना घरेलू, व्यावसायिक तथा औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू होंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।