Free Cylinder: दिवाली में मुफ्त गैस सिलेंडर चाहिए तो जल्द कर लें ये काम, नहीं तो रह जाएंगे वंचित

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावाली से पहले उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलिंडर मिलेगा। इसकी सब्सिडी उनके खातों में पहुंचेगी। मगर, लाभ उन उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिन्होंने ईकेवाइसी करा ली है।

जिला आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में उज्जवला योजना के कुल 2.78 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें अब तक सवा दो लाख ने ही ईकेवाइसी कराई है। 55 हजार उपभोक्ताओं ने ईकेवाइसी नहीं कराई है। ऐसे में इस प्रक्रिया का पालन न करने वाले उपभोक्ता मुफ्त गैस सिलिंडर के लाभ से वंचित रह सकते हैं।