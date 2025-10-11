Language
    Free Cylinder: दिवाली में मुफ्त गैस सिलेंडर चाहिए तो जल्द कर लें ये काम, नहीं तो रह जाएंगे वंचित

    By Anuj Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    मुरादाबाद में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली से पहले मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ईकेवाईसी करा ली है। जिले में 2.78 लाख उपभोक्ताओं में से 55 हजार ने अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराई है, जिससे वे मुफ्त सिलेंडर से वंचित रह सकते हैं। अधिकारी ने जल्द ईकेवाईसी कराने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावाली से पहले उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलिंडर मिलेगा। इसकी सब्सिडी उनके खातों में पहुंचेगी। मगर, लाभ उन उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिन्होंने ईकेवाइसी करा ली है।

    जिला आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में उज्जवला योजना के कुल 2.78 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें अब तक सवा दो लाख ने ही ईकेवाइसी कराई है। 55 हजार उपभोक्ताओं ने ईकेवाइसी नहीं कराई है। ऐसे में इस प्रक्रिया का पालन न करने वाले उपभोक्ता मुफ्त गैस सिलिंडर के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

    जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने अपील करते हुए कहा कि उज्जवला योजना के जिन लाभार्थियों ने अब तक ईकेवाइसी नहीं करवाई है। वह जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करवा लें। प्रक्रिया अभी चल रही है। तभी मुफ्त सिलिंडर का उन्हें लाभ मिल सकेगा। सिलिंडर की रकम संबंधित उपभोक्ता के सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।