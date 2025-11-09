Moradabad Accident: लखनऊ-दिल्ली हाईवे लगा जाम, दो ट्रकों में टक्कर के बाद पीछे से टकराई कार

सचिन चौधरी, जागरण मुरादाबाद। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर शनिवार रात दो ट्रकों में टक्कर हो गई। पीछे से आ रही एक कार भी ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद जाम लग गया। सूचना पर पहुंची मैनाठेर पुलिस ने जाम खुलवाया। हालांकि हादसे में एक को मामूली चोट आई है।

ट्रकों की टक्कर से राजमार्ग पर भीषण जाम, कार भी क्षतिग्रस्त

नेशनल हाईवे पर संभल कट के पास एक ढाबे से चालक खाना खाने के बाद जैसे ही ट्रक को लेकर हाईवे पर चढ़ा तो रामपुर की तरफ से आ रहा है दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई। पीछे से आ रही कार भी चपेट में आ गई। टक्कर के बाद एक ट्रक डिवाइड पर चढ़ गया। इससे हाईवे पर जाम लग गया।