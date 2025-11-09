Language
    Moradabad Accident: लखनऊ-दिल्ली हाईवे लगा जाम, दो ट्रकों में टक्कर के बाद पीछे से टकराई कार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:59 AM (IST)

    मुरादाबाद में लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर के बाद एक कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे लंबा जाम लग गया। मैनाठेर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। हादसे में एक ट्रक चालक को मामूली चोटें आईं, जिसे पुलिस ने उपचार दिया। दुर्घटना संभल कट के पास हुई, जहाँ एक ट्रक ढाबे से निकलते समय दूसरे ट्रक से टकरा गया।

    डिवाइडर से टकराकर कंटेनर क्षतिग्रस्त।

    सचिन चौधरी, जागरण मुरादाबाद। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर शनिवार रात दो ट्रकों में टक्कर हो गई। पीछे से आ रही एक कार भी ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद जाम लग गया। सूचना पर पहुंची मैनाठेर पुलिस ने जाम खुलवाया। हालांकि हादसे में एक को मामूली चोट आई है।

    ट्रकों की टक्कर से राजमार्ग पर भीषण जाम, कार भी क्षतिग्रस्त


    नेशनल हाईवे पर संभल कट के पास एक ढाबे से चालक खाना खाने के बाद जैसे ही ट्रक को लेकर हाईवे पर चढ़ा तो रामपुर की तरफ से आ रहा है दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई। पीछे से आ रही कार भी चपेट में आ गई। टक्कर के बाद एक ट्रक डिवाइड पर चढ़ गया। इससे हाईवे पर जाम लग गया।

    पुलिस ने पहुंच कर करीब आधा घंटे बाद जाम खुलवाया। हादसे में ट्रक चालक राजीव निवासी गाजियाबाद को मामूली चोट आई। जिसका पुलिस ने उपचार कराया।