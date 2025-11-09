Language
    दो ट्रकों में टक्कर के बाद पीछे से टकराई कार, दुर्घटना के बाद हाईवे पर लगा जाम

    By Sachin Choudhary Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:00 PM (IST)

    आज, दो ट्रकों की टक्कर के बाद एक कार उनसे टकरा गई, जिससे राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। यह घटना तब हुई जब दो ट्रक आपस में टकरा गए, और एक कार जो उनके पीछे चल रही थी, समय पर रुकने में विफल रही और उनसे टकरा गई। दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर शनिवार रात दो ट्रकों में टक्कर हो गई। पीछे से आ रही एक कार भी ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद जाम लग गया। सूचना पर पहुंची मैनाठेर पुलिस ने जाम खुलवाया। हालांकि हादसे में एक को मामूली चोट आई है।

    नेशनल हाईवे पर संभल कट के पास एक ढाबे से चालक खाना खाने के बाद जैसे ही ट्रक को लेकर हाईवे पर चढ़ा तो रामपुर की तरफ से आ रहा है दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई। पीछे से आ रही कार भी चपेट में आ गई। टक्कर के बाद एक ट्रक डिवाइड पर चढ़ गया। इससे हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने पहुंच कर करीब आधा घंटे बाद जाम खुलवाया।

    हादसे में ट्रक चालक राजीव निवासी गाजियाबाद को मामूली चोट आई। जिसका पुलिस ने उपचार कराया। मैनाठेर इंस्पेक्टर किरनपाल ने बताया कि हादसे के बाद कुछ देर के लिए जाम लगा था, लेकिन पहुंचकर यातायात सुचारू करा दिया। तीनों वाहन चालक चले गए। वाहनों को कब्जे में ले लिया है।