Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में बाइक सवार दंपती को ट्रक ने रौंदा, महिला की मृत्यु; पति गंभीर रूप से घायल

    By Sachin Choudhary Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:09 PM (IST)

    मुरादाबाद के मैनाठेर क्षेत्र में संभल रोड पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार दंपती को टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति घायल हो गए। मृतका संभल के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र की सेवानिवृत्त शिक्षिका विद्यावती थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है, जिसने घटना के बाद भागने की कोशिश की।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मैनाठेर क्षेत्र में संभल रोड गागन तिराहे के पास रविवार सुबह ट्रक ने स्कूटी सवार दंपती को रौंद दिया। हादसे में संभल के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका की मृत्यु हो गई।

    जबकि स्कूटी चला रहे मृतक के पति घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर ट्रक का पता लगा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल के हरतनगर गढ़ी क्षेत्र के गांव ईशागढ़ उम्मेदपुर स्थित काशीराम जी नगर निवासी विद्यावती सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। उनके पति महेंद्र सिंह स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हैं। एक बेटी मोना सिंह और दो बेटे आशीष व अभिषेक हैं। बड़ा बेटा आशीष मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र के काशीराम नगर कालोनी में रहकर प्रापर्टी डीलिंग का काम रहता है।

    महेंद्र सिंह अपनी पत्नी विद्यावती के साथ दो-तीन दिन से बड़े बेटे के यहां रुके थे। रविवार सुबह करीब आठ बजे वह स्कूटी पर पत्नी विद्यावती को लेकर गांव लौट रहे थे। मुरादाबाद-संभल रोड पर गागन तिराहे से आगे बढ़े तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि पीछे बैठी विद्यावती स्कूटी से नीचे गिरी और उनके ऊपर ट्रक का पहिया गुजर गया। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि पति महेंद्र सिंह भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें पास के अस्पताल में भेज कर उपचार कराया।

    उधर हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इंस्पेक्टर मैनाठेर किरनपाल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराके शव स्वजन को सौंप दिया गया है। बेटे के शिकायती पत्र के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।