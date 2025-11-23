मुरादाबाद में बाइक सवार दंपती को ट्रक ने रौंदा, महिला की मृत्यु; पति गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मैनाठेर क्षेत्र में संभल रोड गागन तिराहे के पास रविवार सुबह ट्रक ने स्कूटी सवार दंपती को रौंद दिया। हादसे में संभल के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका की मृत्यु हो गई। जबकि स्कूटी चला रहे मृतक के पति घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर ट्रक का पता लगा रही है।

संभल के हरतनगर गढ़ी क्षेत्र के गांव ईशागढ़ उम्मेदपुर स्थित काशीराम जी नगर निवासी विद्यावती सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। उनके पति महेंद्र सिंह स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हैं। एक बेटी मोना सिंह और दो बेटे आशीष व अभिषेक हैं। बड़ा बेटा आशीष मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र के काशीराम नगर कालोनी में रहकर प्रापर्टी डीलिंग का काम रहता है।

महेंद्र सिंह अपनी पत्नी विद्यावती के साथ दो-तीन दिन से बड़े बेटे के यहां रुके थे। रविवार सुबह करीब आठ बजे वह स्कूटी पर पत्नी विद्यावती को लेकर गांव लौट रहे थे। मुरादाबाद-संभल रोड पर गागन तिराहे से आगे बढ़े तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि पीछे बैठी विद्यावती स्कूटी से नीचे गिरी और उनके ऊपर ट्रक का पहिया गुजर गया। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि पति महेंद्र सिंह भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें पास के अस्पताल में भेज कर उपचार कराया।