प्रेमजाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म; मुरादाबाद में आरोपी पर FIR

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में दो साल पहले बहन के घर पहुंची संभल निवासी युवती को पड़ोसी युवक ने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

अब युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया तो युवक ने इनकार कर दिया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने मझोला इंस्पेक्टर को कार्रवाई के आदेश दिए है।

संभल निवासी युवती ने गुरुवार को एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि दो साल पहले वह अपनी बहन के घर मझोला आई थी। युवती के अनुसार यहीं उसकी मुलाकात शानू से हुई और उसने फोन नंबर लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी। शानू ने प्रेमजाल में फंसा लिया।