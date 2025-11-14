Language
    प्रेमजाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म; मुरादाबाद में आरोपी पर FIR

    By Sachin Choudhary Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:35 PM (IST)

    संभल निवासी युवती ने गुरुवार को एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि दो साल पहले वह अपनी बहन के घर मझोला आई थी। युवती के अनुसार यहीं उसकी मुलाकात शानू से हुई और उसने फोन नंबर लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी। शानू ने प्रेमजाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर आरोपित ने दुष्कर्म किया।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में दो साल पहले बहन के घर पहुंची संभल निवासी युवती को पड़ोसी युवक ने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

    अब युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया तो युवक ने इनकार कर दिया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने मझोला इंस्पेक्टर को कार्रवाई के आदेश दिए है।

    संभल निवासी युवती ने गुरुवार को एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि दो साल पहले वह अपनी बहन के घर मझोला आई थी। युवती के अनुसार यहीं उसकी मुलाकात शानू से हुई और उसने फोन नंबर लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी। शानू ने प्रेमजाल में फंसा लिया।

    शादी का झांसा देकर आरोपित ने दुष्कर्म किया। मजबूरी बताकर आरोपित ने 50 हजार रुपये भी ले लिए। शादी के लिए कहा तो आरोपित ने शादी करने से मना कर दिया।

    आरोपित ने धमकी भी दी। जिसके बाद आरोपित के घर जाकर बात की तो शानू के पिता, भाई और स्वजन ने मारपीट की। आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।