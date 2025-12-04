रेलवे अपडेट: पिलखुवा–डासना रेलखंड पर आटोमैटिक सिग्नलिंग कार्य, कई ट्रेनें प्रभावित
मुरादाबाद मंडल में पिलखुवा-डासना रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते 17 से 23 दिसंबर तक ब्लॉक रहेगा, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। कुछ ट्रेन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मंडल के पिलखुआ–डासना रेलखंड में 17 से 23 दिसंबर तक आटोमैटिक सिग्नलिंग लगाने का कार्य चलेगा। इस दौरान अलग-अलग दिन ब्लाक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 23 दिसंबर को तीन ट्रेनें समय बदलकर चलेंगी। आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर जाने वाली 12558 संख्या की ट्रेन 75 मिनट देर से चलेगी।
नयी दिल्ली से राजगीर जाने वाली 12392 संख्या की ट्रेन 150 मिनट देर से चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर जाने वाली 13258 संख्या की ट्रेन भी 150 मिनट देर से चलाई जाएगी। नियमन के तहत कई ट्रेनें मार्ग में रोकी जाएंगी। काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली 15036 संख्या की ट्रेन 19 दिसंबर को 45 मिनट मार्ग में नियंत्रित की जाएगी।
डिब्रूगढ़ से लुधियाना जाने वाली 15909 संख्या की ट्रेन 17 दिसंबर को 45 मिनट तथा 21 दिसंबर को 150 मिनट मार्ग में रोकी जाएगी। नयी दिल्ली–राजगीर (12392) और आनंद विहार टर्मिनल–दानापुर (13258) दोनों ट्रेनों को 19 दिसंबर को दिल्ली मंडल में 30-30 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा भुज–बरेली (14322) ट्रेन को 22 दिसंबर को दिल्ली मंडल में 75 मिनट रोका जाएगा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि 17 से 23 दिसंबर तक ब्लाक ली जाएगी।
नंदा देवी एक्सप्रेस का मार्ग बदला, 11 दिसंबर से नई व्यवस्था प्रभावी
ट्रेन संख्या 12402/12401 देहरादून–कोटा–देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित किया गया है। अब यह ट्रेन रुड़की–हिंडन केबिन–टपरी सेक्शन के स्थान पर रुड़की–देवबंद सेक्शन से संचालित होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्ग परिवर्तन के बावजूद ट्रेन के सभी पूर्व निर्धारित ठहराव यथावत रखे गए हैं, किसी भी स्टेशन पर ठहराव में बदलाव नहीं किया गया है।
नई समय-सारणी 11 दिसंबर से प्रभावी होगी। 12402 देहरादून–कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस में देहरादून से प्रस्थान समय संशोधित कर 00:14 बजे किया गया है। रुड़की में संशोधित समय 00:54–00:56 रहेगा। देवबंद स्टेशन से ट्रेन अब पासिंग के रूप में 02:05 बजे गुजरेगी। इसी प्रकार 12401 कोटा–देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस का आगमन देहरादून में 05:50 के स्थान पर संशोधित कर 04 बजे किया गया है। टपरी स्टेशन अब केवल पासिंग के रूप में दर्ज होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।