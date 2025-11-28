Train Cancel: तीन महीने तक 28 एक्सप्रेस और 16 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल, दो दिन बाद बढ़ेगी यात्रियों की मुश्किलें

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर भारत में बढ़ते कोहरे ने रेलवे संचालन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा असर दो दिन बाद यानी एक दिसंबर से यात्रियों का सफर सर्दियों में और मुश्किल हो जाएगा। मुरादाबाद मंडल में एक दिसंबर से लगातार तीन महीने यानि 28 फरवरी तक 28 एक्सप्रेस व 16 पैसेंजर निरस्त रहेंगी। 20 ट्रेनों के फेरे कम होंगे।

रेलवे ने दृश्यता घटने और सुरक्षा कारणों से न सिर्फ कई प्रमुख एक्सप्रेस 28 फरवरी तक पूरी तरह रद्द करने का निर्णय लिया है। बल्कि आठ जोड़ी ट्रेनों के फेरों में भी भारी कटौती की गई है। यही नहीं 6 पैसेंजर/मेमू ट्रेनें भी कोहरे की इस विशेष अवधि में निरस्त कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घने कोहरे में धीमी गति, ब्लाकिंग और सिग्नल विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों का सुरक्षित संचालन संभव नहीं है।



रद होने वाली कई प्रमुख एक्सप्रेस

14324 न्यू दिल्ली–बरेली इंटरसिटी

14014 आनंद विहार टर्मिनल–सहारनपुर एक्सप्रेस

14235 वाराणसी–बरेली एक्सप्रेस

15012 चंदौसी–लखनऊ एक्सप्रेस

14311 अलवर–बरेली पैसेंजर फेरों में कटौती करके आठ जोड़ी ट्रेनें सीमित दिन चलेंगी 12207 काठगोदाम–जम्मूतवी (साप्ताहिक मंगलवार)

निरस्त तिथियां: 9, 13, 20, 27 दिसंबर; 3, 10, 17, 24 जनवरी; 7, 14, 21, 28 फरवरी।



12208 जम्मूतवी–काठगोदाम (साप्ताहिक रविवार)

निरस्त तिथियां: 7, 14, 21, 28 दिसंबर; 4, 11, 18, 25 जनवरी; 1, 8, 15, 22 फरवरी।



12209 कानपुर–काठगोदाम (मंगलवार)

निरस्त तिथियां: 9, 16, 23, 30 दिसंबर; 6, 13, 20, 27 जनवरी; 3, 10, 17, 24 फरवरी।



12210 काठगोदाम–कानपुर (सोमवार)

निरस्त तिथियां: 15, 22, 29 दिसंबर; 5, 12, 19, 26 जनवरी; 2, 9, 16, 23 फरवरी।



14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली (मंगलवार व शनिवार)

कोहरे की अवधि में दिसंबर, जनवरी और फरवरी की कई तिथियों में यह ट्रेन रद्द रहेगी।

पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से रोज़ मर्रा के यात्रियों पर सबसे बड़ा असर



पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के निरस्त होने से कामकाजी, छात्रों और दैनिक यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। मुरादाबाद मंडल में निम्नलिखित पैसेंजर/मेमू ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी तक पूर्ण रूप से रद्द रहेंगी।



64175–64176 रोज़ा–बरेली–रोज़ा



64177–64178 बरेली–मुरादाबाद–बरेली



64553–64554 मुरादाबाद–गाजियाबाद–मुरादाबाद



54075–54076 बरेली–दिल्ली–बरेली पैसेंजर