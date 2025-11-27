जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र में कोचिंग सेंटर जा रहे छात्र की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। रेलवे ट्रैक पार करते समय छात्र ने रामपुर की तरफ से आती हुई ट्रेन की तरफ ध्यान नहीं किया। हादसे की सूचना स्वजन पहुंच गए। पुलिस को भी बुला लिया गया। घर के इकलौते बेटे की मृत्यु से स्वजन में कोहराम मच गया। वह इंटरमीडिएट का छात्र था।

गांव जगतपुर रामराय निवासी रामबहादुर का बेटा 18 वर्षीय बेटा अजय कुमार इंटरमीडिएट का छात्र था। वह कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता था। बुधवार सुबह छात्र अजय कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकला था। गांव से जंगल के रास्ते जीरो प्वाइंट की तरफ मिलक कामरु गांव के पास से निकल रही रेल लाइन पर पहुंचा था।