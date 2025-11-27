ट्रेन की चपेट में आकर कोचिंग जा रहे छात्र की मौत, बुझ गया घर का इकलौता चिराग
एक अत्यंत दुखद घटना में, कोचिंग सेंटर जा रहे एक छात्र की ट्रेन से टकराकर मृत्यु हो गई। यह घटना तब हुई जब वह कोचिंग के लिए जा रहा था। इस दुखद खबर से परिवार में मातम पसर गया है, क्योंकि मृतक लड़का अपने घर का इकलौता सहारा था।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र में कोचिंग सेंटर जा रहे छात्र की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। रेलवे ट्रैक पार करते समय छात्र ने रामपुर की तरफ से आती हुई ट्रेन की तरफ ध्यान नहीं किया। हादसे की सूचना स्वजन पहुंच गए। पुलिस को भी बुला लिया गया। घर के इकलौते बेटे की मृत्यु से स्वजन में कोहराम मच गया। वह इंटरमीडिएट का छात्र था।
गांव जगतपुर रामराय निवासी रामबहादुर का बेटा 18 वर्षीय बेटा अजय कुमार इंटरमीडिएट का छात्र था। वह कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता था। बुधवार सुबह छात्र अजय कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकला था। गांव से जंगल के रास्ते जीरो प्वाइंट की तरफ मिलक कामरु गांव के पास से निकल रही रेल लाइन पर पहुंचा था।
बताया गया कि छात्र रेलवे लाइनपार कर रहा था कि रामपुर की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी मिलने पर अजय के दादा-दादी और अन्य स्वजन भी आ गए। अजय का शव देख स्वजन में चीत्कार मच गया। परिवार के इकलौते चिराग की मौत से मां शांति देवी, बहन अंजलि, सुषमा का रो-रोकर बुरा हाल है।
