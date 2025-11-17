संवाद सूत्र, पाकबड़ा। भाई की शादी का रिश्तेदारों को निमंत्रण देने जा रहे बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंद दिया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की रात नौ बजे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के छोटे भाई की 26 नवंबर को शादी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा पाकबड़ा-डींगरपुर मार्ग पर हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकबड़ा क्षेत्र के गुरेठा गांव निवासी मोनू राजमिस्त्री काम करता था। मोनू के परिवार में पत्नी भूरिया एक बेटा और बेटी है। मोनू के छोटे भाई लवी की 26 नवंबर की शादी है। मोनू रविवार दोपहर को घर से शादी के कार्ड बांटने के लिए रिश्तेदारी में जाने को निकला था। रविवार की शाम सात बजे के मोनू बाइक से पाकबड़ा डींगरपुर मार्ग स्थित ग्रोथ सेंटर के समीप गोल चक्कर के पास पहुंचा। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मोनू घायल हो गया। लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई।