दो साल का बच्चा पानी भरी बाल्टी में डूबा, पहले तल पर थे परिजन, घर में नीचे अकेले खेल रहा था मासूम

इस दौरान घर के अन्य सदस्य पहली मंजिल पर थे। शैरूल दो वर्षीय बेटे शिफान और चार माह के अहमद रजा के साथ मायके में रह रही है। शुक्रवार सुबह 10 बजे परिवार के लोग छत पर थे। शैरूल और घर के सदस्य मकान की पहली मंजिल पर थे।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। घर में खेलते समय पानी भरी बाल्टी में डूबने से दो साल के मासूम की मृत्यु हो गई। घटना उस समय घटी जब घर के निचले तल पर अकेले खेलते समय बच्चा स्नानागार में पहुंच गया।

भूतल पर शिफान अकेला खेल रहा था। इस दौरान वह बाथरूम में पहुंच गया और वहां पानी से भरी बाल्टी से खेलने लगा। खेल-खेल में वह सिर के बल पानी भरी बाल्टी में गिर गया।

पड़ोसन किसी काम से पहुंची तो बाथरूम में बच्चे के पैर ऊपर की ओर और सिर बाल्टी में भरे पानी में डूबा हुआ देखा। उसने आननफानन बच्चे को बाल्टी से बाहर निकाला और शोर मचाया। स्वजन नीचे आए और उसे निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।