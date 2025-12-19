Language
    एक ही गांव की तीन सहेलियां लापता, घर से घूमने के लिए निकली... बिहार में मिली, पुलिस ने ऐसे लगाया पता!

    By Sachin Choudhary Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक गांव से तीन सहेलियां लापता हो गईं। वे घूमने के लिए घर से निकली थीं। बाद में, वे बिहार में मिलीं। पुलिस ने मामले क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। छजलैट के क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। क्षेत्र के गांव कूड़ामीरपुर की तीन सहेलियां लापता हो गई। इसमें एक नाबालिग है जबकि दो बालिग है। तीनों घूमने के इरादे से घर से निकली थी।

    पुलिस को तीनों की लोकेशन बिहार के पटना में मिली। पुलिस की एक टीम लोकेशन के आधार पर पटना पहुंच गई। जहां से पुलिस ने तीनों को बरामद कर लिया है। पुलिस शुक्रवार सुबह तक तीनों को मुरादाबाद लेकर पहुंच जाएगी।

    गांव कूड़ामीरपुर निवासी तीनों सुबह नौ बजे स्कूल के लिए निकली थी। दोपहर के बाद जब वह घर नहीं लौटी तो तीनों के स्वजन स्कूल में पहुंचे। वहां पर जानकारी करने पर पता चला कि तीनों स्कूल ही नहीं आई। इसके बाद स्वजन ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन बुधवार सुबह तक उनका कुछ पता नहीं चला।

    मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद तलाश शुरू कर दी गई। तलाश के लिए दो टीमों का गठन किया गया और सर्विलांस टीम को भी लगा दिया गया। तीनों के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई। गांव सहित मुख्य मार्गों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई।

    उधर, गुरुवार को सुबह तीनों की लोकेशन पुलिस को बिहार के पटना में मिल गई। पुलिस की एक टीम पटना के लिए रवाना हो गई। पटना पुलिस से संपर्क कर तीनों को बरामद करा लिया।

    इंस्पेक्टर किरनपाल सिंह ने बताया कि तीनों लड़कियां मिल गई है। तीनों घूमने के इरादे से निकली थी और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर बिहार पहुंच गई। तीनों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जाएंगे।