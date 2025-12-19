एक ही गांव की तीन सहेलियां लापता, घर से घूमने के लिए निकली... बिहार में मिली, पुलिस ने ऐसे लगाया पता!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। छजलैट के क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। क्षेत्र के गांव कूड़ामीरपुर की तीन सहेलियां लापता हो गई। इसमें एक नाबालिग है जबकि दो बालिग है। तीनों घूमने के इरादे से घर से निकली थी।

पुलिस को तीनों की लोकेशन बिहार के पटना में मिली। पुलिस की एक टीम लोकेशन के आधार पर पटना पहुंच गई। जहां से पुलिस ने तीनों को बरामद कर लिया है। पुलिस शुक्रवार सुबह तक तीनों को मुरादाबाद लेकर पहुंच जाएगी।

गांव कूड़ामीरपुर निवासी तीनों सुबह नौ बजे स्कूल के लिए निकली थी। दोपहर के बाद जब वह घर नहीं लौटी तो तीनों के स्वजन स्कूल में पहुंचे। वहां पर जानकारी करने पर पता चला कि तीनों स्कूल ही नहीं आई। इसके बाद स्वजन ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन बुधवार सुबह तक उनका कुछ पता नहीं चला।

मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद तलाश शुरू कर दी गई। तलाश के लिए दो टीमों का गठन किया गया और सर्विलांस टीम को भी लगा दिया गया। तीनों के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई। गांव सहित मुख्य मार्गों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई।