    दोपहर में दी धमकी, शाम को मृतक छात्र के भाई के साथ कर दिया ये बड़ा कांड

    By Sachin Choudhary Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:39 AM (IST)

    आरोपी पूले ने मोहल्ले में लगातार उत्पात मचाया और आए दिन मारपीट करता था। मंगलवार दोपहर को मृतक छात्र के भाई अभिषेक को बाइक टकराने के बाद जान से मारने की धमकी दी। उसी दिन शाम को नशे में पूले ने हंगामा किया और छात्र की हत्या कर दी।  

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। छात्र की हत्या करने वाले आरोपित पूले ने पूरे मोहल्ले में उत्पात मचा रखा था। आए दिन किसी के साथ भी मारपीट कर देता था। मंगलवार को दोपहर मृतक छात्र के भाई अभिषेक को भी जान से मारने की धमकी दी थी। बताया जाता है कि अभिषेक और पूले की बाइक आपस में टकरा गई थी। शाम होते ही पूले ने फिर से नशे में हंगामा किया और छात्र की हत्या कर दी।

    घूम रहा था नशे में

    विनायक सिंह के बड़े भाई अभिषेक सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर पूले नशे की हालत में घूम रहा था। उसकी बाइक से टकराने से बाल बाल बच गया था। इसी बात को लेकर पूले ने उसके साथ गाली गलौज की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा था। उस वक्त तो लोगों ने बीच में पड़कर मामला शांत करा दिया था लेकिन आरोपित धमकी देकर चला गया था।

    शाम सात बजे फिर से आरोपित उनके मकान के बाहर आ गया और उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त विनायक घर के बाहर ही खड़ा था। उसने विरोध किया ने अपने स्वजन बुला लिए। अभिषेक ने बताया कि पूले और उसके स्वजन ने विनायक को घेर लिया। इसी दौरान अनिल शर्मा ने विनायक को पकड़ लिया और पूले ने पेट में चाकू से हमला कर दिया था। आरोपितों ने अभिषेक के साथ भी मारपीट की थी। इसके बाद आरोपित मौके से भाग गए।

    पटाखे जलाने कर रहे थे तैयारी, उससे पहले ही कर दी हत्या

    विनायक ने सोमवार को दीपावली का त्योहार पूरे परिवार के साथ मनाया था। देर शाम तक पटाखे जलाए थे। मंगलवार को भी वह पटाखे जलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी थी। परिवार में पिता पवन सिंह, मां नीलम सिंह, अभिषेक सिंह और एक बहन आयुषी सिंह हैं।