दोपहर में दी धमकी, शाम को मृतक छात्र के भाई के साथ कर दिया ये बड़ा कांड

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। छात्र की हत्या करने वाले आरोपित पूले ने पूरे मोहल्ले में उत्पात मचा रखा था। आए दिन किसी के साथ भी मारपीट कर देता था। मंगलवार को दोपहर मृतक छात्र के भाई अभिषेक को भी जान से मारने की धमकी दी थी। बताया जाता है कि अभिषेक और पूले की बाइक आपस में टकरा गई थी। शाम होते ही पूले ने फिर से नशे में हंगामा किया और छात्र की हत्या कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घूम रहा था नशे में विनायक सिंह के बड़े भाई अभिषेक सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर पूले नशे की हालत में घूम रहा था। उसकी बाइक से टकराने से बाल बाल बच गया था। इसी बात को लेकर पूले ने उसके साथ गाली गलौज की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा था। उस वक्त तो लोगों ने बीच में पड़कर मामला शांत करा दिया था लेकिन आरोपित धमकी देकर चला गया था।

शाम सात बजे फिर से आरोपित उनके मकान के बाहर आ गया और उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त विनायक घर के बाहर ही खड़ा था। उसने विरोध किया ने अपने स्वजन बुला लिए। अभिषेक ने बताया कि पूले और उसके स्वजन ने विनायक को घेर लिया। इसी दौरान अनिल शर्मा ने विनायक को पकड़ लिया और पूले ने पेट में चाकू से हमला कर दिया था। आरोपितों ने अभिषेक के साथ भी मारपीट की थी। इसके बाद आरोपित मौके से भाग गए।