मुरादाबाद में 205 करोड़ की एसटीपी योजना का संचालन अधर में, एनओसी और बिजली कनेक्शन के अभाव में अटका प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। वेवग्रीन कालोनी के पीछे स्थित 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता वाले एसटीपी का संचालन अधर में हैं। जबकि इसका निर्माण करीब सौ करोड़ रुपये की लागत से पूरा हो चुका है। साथ ही 105 करोड़ रुपये की लागत से कांठ रोड की कालोनियों व मुहल्लों में सीवर लाइन डाली गई है। यानी कुल 205 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद योजना अधर में लटकी हुई है।

कारण, बिजली कनेक्शन और नगर निगम की एनओसी का न मिलना। फिलहाल एसटीपी को जेनरेटर से चलाया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन लगभग 400 लीटर डीजल भी कम पड़ रहा है। जल निगम ने बिजली विभाग को 1.87 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, फिर भी कनेक्शन नहीं मिल सका। वर्ष 2020-21 में इस परियोजना का कार्य शुरू हुआ था। बीच में कोरोना महामारी के कारण छह महीने काम ठप रहा।

इसके बाद सीवर लाइन डालने के दौरान जमीन विवाद ने निर्माण को डेढ़ साल रोक दिया। मोक्षधाम के पास नगर निगम की ओर से दी गई जमीन पर कुछ किसानों ने अपना दावा ठोकते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। तब जाकर वर्ष 2022 में वेबग्रीन कालोनी के पीछे रामगंगा किनारे नई जमीन पर कार्य शुरू हुआ। तीन साल की मशक्कत के बाद प्लांट बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब भी यह पूरी तरह चालू नहीं हो सका है।

एसटीपी का ट्रायल चार महीने से चल रहा है। फिलहाल पांच नालों, विवेकानंद अस्पताल के दाएं और बाएं, सीएल गुप्ता आइ हास्पिटल, एमआइटी और टीडीआइ सिटी के नाले टेप कर दिए गए हैं। इनसे कम मात्रा में पानी लिया जा रहा है। बिजली कनेक्शन न होने से अभी तक शोधित पानी रामगंगा में नहीं भेजा जा सका है।

205 करोड़ रुपये की इस परियोजना ने मुरादाबाद को स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ाने की उम्मीद जगाई थी, लेकिन नौकरशाही की लेटलतीफी और विभागीय समन्वय की कमी ने इसे अधर में लटका दिया है। पांच साल की परेशानी झेल चुके नागरिक अब भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं।

धीमी रफ्तार से हो रहे कनेक्शन परियोजना के तहत कुल 14,586 घरों को सीवर से जोड़ा जाना है, लेकिन अब तक सिर्फ 1,023 कनेक्शन ही हो सके हैं। यानी 13,563 घर अब भी जुड़े नहीं हैं। दिसंबर 2025 तक कार्य पूरा करने की मियाद है, पर अब सिर्फ एक महीना बचा है। जल निगम का दावा है कि तय समय तक सभी कनेक्शन पूरे कर लिए जाएंगे।

नगर निगम से एनओसी नहीं मिलने के कारण बिजली विभाग भी फीडर लाइन नहीं डाल पा रहा है। जिगर कालोनी फीडर से एसटीपी तक की दूरी करीब दो किमी है। इस बीच की सड़क खोदकर अंडरग्राउंड केबल डालनी है, जिसके लिए निगम की अनुमति जरूरी है। बिना एनओसी के काम अटका पड़ा है।

