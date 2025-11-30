जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) काम के दबाव में बीएलओ सर्वेश कुमार ने खुदकुशी कर ली। अपने पीछे वह दो पेज का सुसाइड नोट छोड़कर गए हैं जिसमें पूरी पीड़ा बयां की है। भोजपुर के गांव बहेड़ी ब्राह्मन निवासी सर्वेश कुमार गांव जाहिदपुर के कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक थे।

एसआइआर काम के लिए उन्हें बूथ नंबर 406 का बीएलओ बनाया गया था। शनिवार की रात वह अपने कमरे में जाकर सो गए। रविवार की सुबह स्वजन ने उनका शव कमरे में फंदे पर लटका देखा। पुलिस ने कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को संबोधित तीन पेज के सुसाइड नोट में विषय लिखा-एसआइआर गणना-प्रपत्र का टारगेट पूर्ण ना होने के संबंध में। फिर लिखा कि पहली बार यह काम मिला। इसके विषय में पूर्ण जानकारी ना होने के कारण दिन-रात मेहनत के बाद भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा। इससे बहुत परेशान हूं और मानसिक संतुलन खराब हो गय हो जिससे आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है। मेरे परिवार ने बहुत हौंसला बढ़ाया, मगर मैं हार गया। मेरे ना होने के बाद मेरे किसी भी व्यक्ति पर कोई दोष नहीं लागू होना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ बाकी है, समय बहुत कम है। मुझे माफ करना।