पापा आपकी उम्मीदों पर… छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, दो लाइन के सुसाइड नोट में बताई ऐसी वजह पुलिस भी हैरान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पढ़कर लिखकर सरकारी नौकरी करने के लिए तैयारी कर रही ठाकुरद्वारा क्षेत्र की एक छात्रा ने दो मनचलों की हरकतों से परेशान होकर फंदे पर लटककर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले छात्रा ने सुसाइड नोट लिखा। जिसमें लिखा पापा मुझे माफ करना मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर दो फैसल और शान के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य की भतीजी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी। बताया जाता है कि तीन साल पहले छात्रा को स्कूल से आते वक्त एक युवक मिला। उसने छात्रा से बात करने का प्रयास किया तो छात्रा ने मना कर दिया। इसके बाद उसने छात्रा का किसी माध्यम से मोबाइल नंबर ले लिया और फोन करके परेशान करने लगा।

वहीं छात्रा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करना चाहता थी। इसका वादा छात्रा ने अपने पिता से भी किया था। वह अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रखना चाहती थी, लेकिन आरोपित युवक फैसल निवासी गांव किशनपुर गांवड़ी ने अपने दोस्त शान निवासी गांव मिस्सरवाला थाना कुंडा उत्तराखंड के साथ मिलकर आए दिन कालेज आते-जाते पीछा करना शुरू कर दिया।

छात्रा यह बात किसी से बता नहीं पा रही थी, लेकिन परेशान रहने लगी। कई बार स्वजन ने भी परेशानी का कारण जाना, लेकिन उसने किसी को यह बात नहीं बताई। उधर सोमवार को छात्रा ने अपने घर पर कमरा बंद कर फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा का शव फंदे से उतारा। कमरे की तलाशी लेने पर वहां से एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट पर लिखा था कि पापा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी, ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई हूं, सॉरी। सिर्फ दो लाइन यह बताने के लिए काफी थी कि छात्रा को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने फैसल और शान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी।

पुलिस को अंदेशा किसी वीडियो को दम पर ब्लैकमेल कर रहे थे आरोपित सुसाइड नोट में लिखी दो लाइन यह बताने के लिए काफी है कि छात्रा को आरोपित कितने दिन से ब्लैकमेल कर रहे थे और वह चाहकर भी इस बात की जानकारी अपने स्वजन को नहीं दे पा रही थी। क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा आरोपितों के पास था, जिसके दम पर छात्रा को आरोपित धमका रहे थे।