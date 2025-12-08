Language
    जानवरों के डॉक्टर को सांडों के झुंड ने रौंदकर मार डाला, बाइक से टक्कर लगने पर घेरकर किया हमला

    By Sachin Choudhary Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:14 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक पशु चिकित्सक की सांडों के झुंड ने कुचलकर हत्या कर दी। डॉक्टर की बाइक से एक सांड को टक्कर लगने के बाद यह घटना हुई, जिसके ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सड़कों पर टहल रहे सांड ने जिले में एक और जान ले ली। पाकबड़ा क्षेत्र में सांड से टकराकर बाइक समेत पशु चिकित्सक सड़क पर गिर गए। इसके बाद सांड के झुंड ने उन पर हमला कर दिया।

    आसपास के लोगों ने किसी तरह पशु चिकित्सक को बचाया। सूचना पर स्वजन पहुंच गए। निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    मैनाठेर क्षेत्र के लालपुर गंगवारी निवासी डाॅ. मरगूब पशु चिकित्सक थे। उनके परिवार में पत्नी साफिया बेगम और पांच बेटे और दो बेटी है। डाॅ. मरगूब पाकबड़ा क्षेत्र के रतनपुर कलां गांव में पशुओं की दवाई का मेडिकल चलाते थे। रविवार की रात करीब साढ़े आठ बजे पशु चिकित्सक मेडिकल बंद कर बाइक से घर जा रहे थे।

    जैसे ही वह पाकबड़ा डीगरपुर मार्ग स्थित एसइजेड के समीप गोल चक्कर पर पहुंचे तो वहां उनकी बाइक एक सांड से टकरा गई। सांड से टक्कर लगने के बाद पशु चिकित्सक बाइक समेत सड़क पर गिर गए। इतने में ही वहां बैठे चार पांच सांड आ गए।

    सांडों के झुंड ने डाॅ. मरगूब को घेर कर उन पर हमला कर दिया। वहां पर मौजूद आसपास के लोगों ने डंडे ईंट मारकर सांड को किसी तरह भगाया। ग्रामीणों ने परिवार के लोगों को इस मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे स्वजन आनन फानन में निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

    गोल चक्कर के पास हर समय रहता है सांड का झुंड

    पाकबड़ा डीगरपुर मार्ग स्थित एसइजेड गोल चक्कर पर सांड का झुंड हर समय मौजूद रहता है। वहां पर कैंटीन स्वामी, फलों का ठेला लगाने वाले सांड से काफी परेशान रहते हैं। वहां पर सांड कई बार लोगों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लोग सांड से भागकर अपनी जान बचाते हैं।

    दिन हो या रात किसी भी समय वहां पर सड़क पर सांड टहलते रहते हैं। पाकबड़ा डीगरपुर मार्ग स्थित सड़क मार्ग से आने जाने वाले राहगीरों को भी बचकर निकलना पड़ता है।

    फहीम आलम, हाजी मुशाहिद, कलुआ, नईम, मुंशी हनीफ, जाकिर आदि बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग तेज रफ्तार से आते हैं और सांड सामने आने से कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन इस पर किसी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया है।