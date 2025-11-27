Language
    एसटीएफ ने चोरी करके लाए जा रहे चार ट्रैक्टर और इंजन भरा कैंटर पकड़ा, चार आरोपी ग‍िरफ्तार

    By Sachin Choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:02 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बंगाल से चोरी के ट्रैक्टर खरीदकर मुरादाबाद में लाकर उनका चेसिस, इंजन नंबर बदलकर बेचने आए चार चार आरोपितों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। चारों ट्रैक्टर व इंजन कैंटर में भरकर लाए गए थे। आरोपित पहले भी चोरी के ट्रैक्टर लेकर आए है। एसटीएफ ने चारों को पाकबड़ा पुलिस को सौंपकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसटीएफ अब यह पता लगाने में लगी है कि इससे पहले यह कितनी बार चोरी के ट्रैक्टर मुरादाबाद लेकर आए है।

    एसटीएफ बरेली यूनिट के उपनिरीक्षक अमित कुमार को पाकबड़ा क्षेत्र में कैंटर से चोरी के ट्रैक्टर लाने की सूचना मिली। एसटीएफ बुधवार को पाकबड़ा पहुंची। आरोपित शाम करीब पांच बजे कैंटर में चार ट्रैक्टर व दो इंजन लेकर हाकिमपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। एसटीएफ ने घेराबंदी की तो आरोपितों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन कैंटर में बैठे दो और ट्रैक्टर लेकर जाने की तैयारी कर रहे आरोपितों को एसटीएफ ने दबोच लिया।

    बताया जाता है कि इससे पहले भी यह आरोपित चोरी के ट्रैक्टर मुरादाबाद लाकर बेच चुके हैं। एसटीएफ ने आरोपित कासिम निवासी चौधरपुर डिडोली अमरोहा, शेरपाल निवासी रुकनुद्दीन सराय नखासा संभल, मुस्तकीम, जाने आलम निवासी मिलक गौसपुर डिडोली के खिलाफ पाकबड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।



    असम से भी लेकर आए थे ट्रैक्टर

    आरोपितों से पूछताछ के दौरान एसटीएफ को जानकारी हुई है कि चारों लंबे समय से चोरी के ट्रैक्टर असम से भी लेकर आए थे। वह ट्रैक्टर आरोपितों ने किसानों को बेच दिए है। अब एसटीएफ पता लगा रही है कि वह किस किसको बेचे हैं और कब-कब चोरी करके लाए है।