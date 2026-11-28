जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद जिले में शनिवार सुबह बड़ा हादसा घटित हुआ। छजलैट क्षेत्र में गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से रोडवेज की टक्कर हो गई। इस भयावह हादसे में मां-बेटे समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायलों को बस से निकाल कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

मुरादाबाद डिपो की बस शनिवार सुबह बिजनौर जा रही थी। बस जैसे ही कांठ रोड पर लदावली के पास पहुंची तो गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई। इस हादसे में महिला अर्चना, उनके बेटे सुशांत निवासी सदुपुरा छजलैट, लोकेंद्र निवासी नूरपुर बिजनौर, दीपिका चौहान समेत छह लोगों की मौत हो गई। अभी तक दो लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने हादसे में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।