मुरादाबाद में गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई रोडवेज बस, मां-बेटे समेत 6 की मौत
मुरादाबाद के कांठ रोड लदावली के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली और रोडवेज बस की भीषण टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।
HighLights
कांठ रोड लदावली के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली और बस का हादसा
इस भीषण टक्कर में छह लोगों की दुखद मौत हो गई
घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, शव मोर्चरी में
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद जिले में शनिवार सुबह बड़ा हादसा घटित हुआ। छजलैट क्षेत्र में गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से रोडवेज की टक्कर हो गई। इस भयावह हादसे में मां-बेटे समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायलों को बस से निकाल कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
मुरादाबाद डिपो की बस शनिवार सुबह बिजनौर जा रही थी। बस जैसे ही कांठ रोड पर लदावली के पास पहुंची तो गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई।
इस हादसे में महिला अर्चना, उनके बेटे सुशांत निवासी सदुपुरा छजलैट, लोकेंद्र निवासी नूरपुर बिजनौर, दीपिका चौहान समेत छह लोगों की मौत हो गई। अभी तक दो लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने हादसे में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
मृतक अर्चना के रोते बिलखते स्वजन।
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