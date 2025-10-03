नशीली पदार्थ खिलाकर बहन के देवर ने किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा दरिंदगी

मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में एक नाबालिग लड़की से उसके रिश्ते के देवर ने चार साल तक दुष्कर्म किया। आरोपी ने नशीला पदार्थ खिलाकर वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी किशोरी को नशीली पदार्थ खिलाकर चार साल तक बहन के रिश्ते के देवर ने दुष्कर्म किया। वीडियो बनाया और इसे प्रसारित करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में अब पुलिस ने रामपुर निवासी आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगवानपुर क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया। इसमें उसने बताया कि मझली बेटी के रिश्ते का देवर रामपुर के स्वार क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। उसका घर आना जाना था। एक माह पहले उसने बेटी से कहा कि अपनी छोटी बहन की शादी करा दो।

बेटी ने बताई पूरी दास्तां जब बेटी ने इस बारे में बताया तो उन्होंने अपनी 16 वर्षीय बेटी से पूछा। इस पर उसने बताया कि चार साल पहले एक दिन वह घर आया था। उस समय घर कोई नहीं था। उसने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

अ पने मोबाइल से अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाया। बाद में किसी से बताने पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर चला गया। इससे डरी सहमी किशोरी ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद आरोपित घर आकर दुष्कर्म करता रहा।