    SIR in UP: समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा- 'फर्जी वोटों की राजनीति खत्म करेगा एसआईआर'

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता को नया आयाम देगी और फर्जी वोटों पर आधारित राजनीति को पूरी तरह समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि अभियान का विरोध वही दल कर रहे हैं, जिनकी ताकत अब तक फर्जी वोटिंग पर टिकी रही है।

    सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाज कल्याण मंत्री कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल चुनाव प्रक्रिया में शुचिता बढ़ाने के साथ उन लोगों की पहचान भी सुनिश्चित करेगी, जिन्होंने गलत दस्तावेजों या फर्जी पहचान के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा रखा है।

    असीम अरुण ने कहा कि अब तक कई राजनीतिक दल फर्जी वोटों के सहारे चुनावी फायदे उठाते रहे हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद यह पूरी राजनीति ढह जाएगी। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जिनकी चुनावी गणित फर्जी वोटों पर निर्भर रही है। एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची शुद्ध होगी और हर पात्र वोटर को सही पहचान मिलेगी, जबकि अवैध रूप से दर्ज नाम स्वतः हट जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची की गहन जांच से उन लोगों की पहचान भी आसान हो जाएगी, जो गलत कागजातों के सहारे देश में रह रहे हैं।

    मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रदेश में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दे चुके हैं, ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों को नियमानुसार वहीं रखा जा सके और आगे की कानूनी कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय बनेगी, जिससे ईमानदार मतदाताओं का भरोसा मजबूत होगा। चुनावों की पारदर्शिता बढ़ने से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ कानून और व्यवस्था को ठीक रखने की दिशा में उठाया गया कदम है।

    मंत्री ने जनता से अपील की कि वे अपने पहचान पत्र और दस्तावेज सही रखें तथा एसआईआर अभियान में पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि साफ और शुद्ध मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र का आधार है। एसआईआर इसी दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगी।