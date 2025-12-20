Silver Price Hike: चांदी का नया रिकॉर्ड, कीमतें 2 लाख के पार; सराफा बाजार में हलचल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सराफा बाजार में चांदी की कीमतों ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। शुक्रवार को चांदी का भाव दो लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया, जिससे सराफा कारोबारियों के साथ-साथ निवेशकों में भी खासा उत्साह देखा गया। बीते कुछ दिनों से लगातार तेजी के बाद चांदी की कीमतों में यह बड़ा उछाल है, जिसने पूरे बाजार की चाल बदल दी है।

सराफा कारोबारियों के अनुसार शुक्रवार को बाजार में चांदी 2,00,000 से 2,01,000 रुपये प्रति किलो के दायरे में कारोबार करती नजर आई। इससे पहले चांदी का भाव लगभग 1,95,000 रुपये प्रति किलो था। वहीं सोना 24 कैरेट 1, 33, 800 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। महज कुछ ही दिनों में हजारों रुपये की तेजी ने न केवल व्यापारियों को चौंका दिया है, बल्कि आम ग्राहकों के बीच भी यह बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। कई वर्षों बाद चांदी ने इस तरह की ऊंचाई को छुआ है।

चांदी के दाम और बढ़ने के आसार, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में हो रहा इस्तेमाल चांदी की कीमतों में आई तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार के कई कारण हैं। वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। खासकर औद्योगिक क्षेत्र में चांदी की खपत बढ़ी है। इलेक्ट्रोनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य आधुनिक तकनीकी उत्पादों में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की मांग मजबूत बनी हुई है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डालर में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी चांदी की कीमतों को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभा रही है।

सराफा बाजार में दाम बढ़ने से हलचल सराफा कारोबारी अमित गुप्ता के अनुसार जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्पों की तलाश करते हैं। ऐसे में सोने के साथ-साथ चांदी भी निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभर रही है। निवेशकों की बढ़ती रुचि ने चांदी के भाव को और मजबूती दी है। हालांकि सोने की कीमतों में भी हल्की तेजी और स्थिरता बनी हुई है, लेकिन फिलहाल चांदी की तेजी ज्यादा सुर्खियों में है।

चांदी के आभूषण पर भी पड़ रहा उछाल का असर सराफा बाजार से जुड़े लोगों के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय संकेत ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में चांदी के दाम में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चांदी की कीमतों में उछाल का असर आभूषण कारोबार पर भी पड़ा है। बाजार गंज सराफा कमेटी के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल के अनुसार, चांदी के गहनों की खरीदारी फिलहाल सुस्त है। बढ़े हुए दामों के कारण कई ग्राहक नए गहने खरीदने से परहेज कर रहे हैं। इसके उलट बड़ी संख्या में लोग पुराने चांदी के गहने बेचने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। इससे स्क्रैप चांदी की आवक में इजाफा हुआ है, जो कारोबारियों के लिए एक अलग तरह की चुनौती और अवसर दोनों लेकर आई है।