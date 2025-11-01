Language
    मुरादाबाद: गद्दा व्यापारी के ठिकानों पर एसआईबी का छापा, कर चोरी की आशंका

    By Anuj Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:42 AM (IST)

    मुरादाबाद में जीएसटी टीम ने गद्दा होलसेल व्यापारी के शोरूम और आठ गोदामों पर छापा मारा। एसआईबी ने कर चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की। टीम ने दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और बिलिंग डाटा की जांच की। कई गोदामों में बिना जीएसटी बिल के माल मिला। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य कर चोरी रोकना है और आगे की जांच जारी है।

    गद्दा कारोबारी के ठिकानों पर पहुंची एसआईबी टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने शुक्रवार को कर चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खुशहालपुर स्टेशन रोड स्थित एक होलसेल गद्दा हाउस और उससे जुड़े आठ स्थानों पर एक साथ छापामारी की। यह कार्रवाई दोपहर से देर शाम तक चली। 42 अधिकारियों की आठ टीमों ने यह कार्रवाई की।

    विभागीय टीम ने न केवल फार्म हाउस बल्कि उसके नीचे बने शोरूम और दो से तीन किलोमीटर के दायरे में फैले गोदामों को भी अपनी जांच के घेरे में लिया। देररात तक टीमें कार्रवाई में जुटी रहीं।

     

    जीएसटी टीम की शहर के प्रमुख बाजार में छापामार कार्रवाई से हलचल

     

    अपर आयुक्त ग्रेड टू एसआइबी आरए सेठ के अनुसार, विभाग को लंबे समय से इन यूनिटों में जीएसटी में अनियमितताओं और टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। आरोप है कि कारोबार में वास्तविक बिक्री और बही खातों में दर्शाई गई बिक्री में बड़ा अंतर पाया गया था। शिकायतों के आधार पर विभाग ने गोपनीय जांच के बाद यह कार्रवाई की योजना बनाई। शुक्रवार दोपहर में सभी अधिकारी विभिन्न टीमों में बंटकर अलग-अलग स्थानों पर पहुंचे और एक साथ छापामारी शुरू की। टीम ने सभी स्थानों पर मौजूद दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और बिलिंग से जुड़े डाटा को खंगाला।

     

    42 अधिकारियों की गठित आठ अलग-अलग टीमें देर रात तक जांच में जुटी रहीं

     

    अधिकारियों ने जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), ई-वे बिल और बिक्री रजिस्टर की जांच की। प्रारंभिक जांच में कई गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, कई गोदामों में ऐसे माल का भंडारण मिला है, जिसका जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। छापे की सूचना मिलते ही आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों में हलचल मच गई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य कर चोरी पर रोक लगाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

    अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। शाम तक टीम मौके पर मौजूद रही और कंप्यूटर सर्वर तथा फाइलों की डिजिटल कापी भी सुरक्षित की गई। विभागीय सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में तैयार कर ली जाएगी। फिलहाल, कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों में सतर्कता देखी जा रही है।


    टैक्स चोरी को लेकर लगातार डाटा खंगाला जा रहा है। शहर के प्रमुख बाजार में गद्दा होलसेल व्यापारी के शोरूम समेत आठ स्थान पर छापा मारा है। बड़े करपवंचन की संभावना है। - अशोक कुमार सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड वन राज्यकर मुरादाबाद