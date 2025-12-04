₹2.34 लाख स्वाहा! 'ट्रेडिंग गुरुओं' के झांसे में आकर 2 व्यापारियों ने गंवाई गाढ़ी कमाई

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शेयर बाजार में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठगों ने दो स्थानीय कारोबारियों से 2.34 लाख रुपये हड़प लिए। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कांठ रोड दीनदयाल नगर निवासी कारोबारी विकास दुबे के अनुसार, 25 जून को उन्हें वाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कई अज्ञात व्यक्तियों के संदेश मिले। भेजने वालों ने स्वयं को विभिन्न बैंकों से जुड़ा प्रतिनिधि बताकर मुनाफे का लालच दिया।

साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित विकास दुबे के अनुसार, उनसे साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया था। ठगों ने उन्हें और उनके साथी अतुल अग्रवाल को यूबीएसएपीआइई का एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दिया और शेयरों की खरीद फरोख्त के बारे में बताकर रुपये जमा करने को कहा।

आरोपितों के झांसे में आकर उन्होंने 10 हजार रुपये जमा कर दिए। जिसमें उन्हें मुनाफा हुआ। इसके बाद साइबर ठग ने उनसे मुंबई स्थित बंधन बैंक के हिंदू इंटरप्राइजेज नाम के खाते में 25 जून 2024 को 49,800 रुपये, एक जुलाई 2024 को 50 हजार रुपये, पांच जुलाई 2024 को 1.35 लाख रुपये और जमा करा दिए। साइबर ठगों ने उनसे कुल 2.34 लाख 800 रुपये जमा करा दिए।

ठगी का अहसास होने पर उन्होंने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी लेकिन, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की मदद लेते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। हालांकि अब ऐसे मामलों में केवल आईटी एक्ट ही नहीं, बल्कि नए कानून की धोखाधड़ी की धारा भी लगाई गई है।

इस धारा के तहत पुलिस को आरोपितों को गिरफ्तार कर दूसरे राज्यों से भी लाने का अधिकार है। दो दिनों में ही विभिन्न तरीकों से पांच लोगों से एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी हो चुकी है। बढ़ती वारदातों को देखते हुए साइबर पुलिस अलर्ट है। अपराध थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साक्ष्य जुटाए जाएंगे।

अधिवक्ता के पुत्र से ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख रुपये ट्रांसफर सिविल लाइंस इंपीरियल ग्रीन सोसायटी निवासी युवक ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़ित के अनुसार, वाट्सअप के जरिए उन्हें एक लिंक मिला था। जिसमें ट्रेडिंग कराने के नाम पर उन्हें एक ग्रुप से जोड़ लिया। ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा कराने का झांसा दिया गया। उन्हें बताया गया कि आपको आइपीओ ब्लाक ट्रेड डील दी जाएगी।

इसके बाद अधिवक्ता के बेटे से आनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा दिया। इसके बाद उनसे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कराई गई। पीड़ित से यह रकम 12 जुलाई से लेकर आठ अगस्त तक अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराई गई। पीड़ित को कोई मुनाफा नहीं हुआ। उन्होंने उस उन नंबरों पर संपर्क किया तो सभी नंबर बंद जा रहे थे।