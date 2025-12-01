अधिकारियों का दावा झूठा! सर्वेश सिंह को नहीं मिला था कोई सहयोगी, स्टाफ ने खोली पोल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शिक्षक सर्वेश सिंह को फार्म भरने में आ रही दिक्कत को देखते हुए सुपरवाइजर ने अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोगी दिलाने की मांग की थी, लेकिन शिक्षक को अब तक सहयोगी नहीं मिला था। अधिकारियों ने तर्क दिया है कि शिक्षक को सहयोगी मिल गया था। विद्यालय के स्टाफ ने इससे इन्कार करते हुए कहा कि करीब एक सप्ताह इन्हें बीएलओ बनाया गया और फिर कोई सहयोगी भी नहीं दिया गया।

चार नवंबर से एसआइआर शुरू हो गई थी, लेकिन इन्हें एक सप्ताह बाद लगाया था। इन्हें प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। अधिकारियों के दबाव में काम शुरू कर दिया, लेकिन जानकारी नहीं होने के चलते सही से काम नहीं कर पा रहे थे। विद्यालय के स्टाफ ने इनका सहयोग किया, लेकिन तब तक अंतिम तिथि करीब आने लगी थी। इसी को देखते हुए सुपरवाइजर ने अधिकार लिखा। यह जानकारी सुपरवाइजर को भी हो गई थी कि शिक्षक सर्वेश सिंह बहुत परेशान है। इसी बीच शनिवार की रात उन्होंने खुदकुशी कर ली। अधिकारी सहयोगी मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन शिक्षकों ने बताया कि अभी तक इन्हें सहयोगी नहीं मिला था।

12 बजे बोले शिक्षक, अब सो जाओ सुबह करेंगे काम मुरादाबाद : शिक्षक के भांजे मोनू ने बताया कि शनिवार की रात करीब 12 बजे तक काम किया। इसी बीच सर्वेश सिंह कहे कि मुझे नींद आ रही हैं मैं सोने जा रहा हूं। वह कमरे में चले गए। हम लोगों से भी कहा कि सो जाओ सुबह काम करेंगे। बाद में हम लोग भी रात करीब 12:15 बजे तक काम करने के बाद अगल कमरे में सो गए।

सुबह चार बजे मामी बबली ने आकर आवाज लगाई और कहीं कि तुम्हारे मामा सर्वेश नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद बेडरूम, ऊपर छत पर देखा तो नहीं दिखे। मामी रोने लगी। बाद में वह मामा के साले अरुण कुमार को लेकर यह खेतों की ओर खोजने के लिए निकल रहा था। मकान के निचले हिस्से में आया और बाइक निकाली तभी उनकी फंदे पर लटके हुए नजर पड़ गई।