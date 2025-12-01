Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों का दावा झूठा! सर्वेश सिंह को नहीं मिला था कोई सहयोगी, स्टाफ ने खोली पोल

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    बीएलओ ड्यूटी के तनाव से मुरादाबाद शिक्षक सर्वेश सिंह की आत्महत्या। अधिकारियों ने सहयोगी मिलने का दावा किया, पर स्टाफ ने इसे झूठा बताया। शिक्षक को न ट्रेनिंग मिली, न ही कोई मदद, सिर्फ 1015 फॉर्म का बोझ। पत्नी ने कहा, अधिकारियों के लगातार दबाव से सर्वेश तनाव में थे। अब न्याय की मांग तेज।

    prefferd source google
    Hero Image

    श‍िक्षक सर्वेश स‍िंंह

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शिक्षक सर्वेश सिंह को फार्म भरने में आ रही दिक्कत को देखते हुए सुपरवाइजर ने अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोगी दिलाने की मांग की थी, लेकिन शिक्षक को अब तक सहयोगी नहीं मिला था। अधिकारियों ने तर्क दिया है कि शिक्षक को सहयोगी मिल गया था। विद्यालय के स्टाफ ने इससे इन्कार करते हुए कहा कि करीब एक सप्ताह इन्हें बीएलओ बनाया गया और फिर कोई सहयोगी भी नहीं दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार नवंबर से एसआइआर शुरू हो गई थी, लेकिन इन्हें एक सप्ताह बाद लगाया था। इन्हें प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। अधिकारियों के दबाव में काम शुरू कर दिया, लेकिन जानकारी नहीं होने के चलते सही से काम नहीं कर पा रहे थे। विद्यालय के स्टाफ ने इनका सहयोग किया, लेकिन तब तक अंतिम तिथि करीब आने लगी थी। इसी को देखते हुए सुपरवाइजर ने अधिकार लिखा। यह जानकारी सुपरवाइजर को भी हो गई थी कि शिक्षक सर्वेश सिंह बहुत परेशान है। इसी बीच शनिवार की रात उन्होंने खुदकुशी कर ली। अधिकारी सहयोगी मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन शिक्षकों ने बताया कि अभी तक इन्हें सहयोगी नहीं मिला था।

    12 बजे बोले शिक्षक, अब सो जाओ सुबह करेंगे काम

    मुरादाबाद : शिक्षक के भांजे मोनू ने बताया कि शनिवार की रात करीब 12 बजे तक काम किया। इसी बीच सर्वेश सिंह कहे कि मुझे नींद आ रही हैं मैं सोने जा रहा हूं। वह कमरे में चले गए। हम लोगों से भी कहा कि सो जाओ सुबह काम करेंगे। बाद में हम लोग भी रात करीब 12:15 बजे तक काम करने के बाद अगल कमरे में सो गए।

    सुबह चार बजे मामी बबली ने आकर आवाज लगाई और कहीं कि तुम्हारे मामा सर्वेश नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद बेडरूम, ऊपर छत पर देखा तो नहीं दिखे। मामी रोने लगी। बाद में वह मामा के साले अरुण कुमार को लेकर यह खेतों की ओर खोजने के लिए निकल रहा था। मकान के निचले हिस्से में आया और बाइक निकाली तभी उनकी फंदे पर लटके हुए नजर पड़ गई।

    शिक्षक की पत्नी बोली, परेशान कर रहे थे अधिकारी

    शिक्षक की पत्नी बबली ने बताया कि कहा कि सर्वेश सिंह को पहली बार बीएलओ बनाया था। ट्रेनिंग भी नहीं दी और 1015 फार्म थमा दिया। इसके बाद अधिकारी फोन करके दबाव बना रहे थे। दबाव के कारण खुदकुशी की है। रात में को एक-एक बजे तक मैं खुद फार्म भरवा रही थी। रोते हुए कहा कि अधिकारी परेशान कर रहे थे। इन्हीं कारणों से शिक्षक सर्वेश सिंह अधिक तनाव में थे। दो-तीन दिन से तनाव और बढ़ गया था।

     

    यह भी पढ़ें- "मैं हार गया...": सुसाइड नोट के 481 शब्द और 4 बेटियों का दर्द, BLO की आत्महत्या की पूरी दास्तां