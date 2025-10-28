'बिहार में आजम खान को स्टार प्रचारक बनाना जनता का अपमान', सपा पर बरसे योगी के मंत्री संजय निषाद
उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव में आजम खान को स्टार प्रचारक बनाना जनता का अपमान है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा और कहा कि सपा पिछड़ों के नाम पर बनी, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों को अपने संगठन को सुधारने की सलाह दी।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सपा द्वारा सजायाफ्ता आजम खान को स्टार प्रचारक बनाना जनता का अपमान है। इसका जवाब सपा मुखिया को देना चाहिए। जनता सब जानती है कि कौन न्याय के साथ है और कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है।
वह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आजम खान का नाम लेते हुए कहा कि मनुष्य के साथ दुख के समय खड़ा रहना चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति जेल से बाहर आया है तो उसे सम्मान देना राजनीति का दोहरापन है। अखिलेश यादव खुद बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे, फिर भी वहां प्रचार करने जा रहे हैं। सपा के सलाहकार ऐसे ही फैसले कराते हैं, जिनकी वजह से 2014 से पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है।
उन्होंने कहा कि सपा पिछड़ों के नाम पर बनी पार्टी है, मगर वास्तव में पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, उन्हें पहले अपने संगठन में झांकना चाहिए। बूथ स्तर पर अच्छे कार्यकर्ताओं को तैयार करें, मृतकों के वोट कटवाएं और नए मतदाताओं के नाम जुड़वाएं।
डॉ. निषाद ने कहा कि देश को आजाद कराने वाली 78 जातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम होना चाहिए। इन जातियों में कोई भी मतदान से वंचित न रह जाए। इस पर भी चुनाव आयोग को गंभीरता से कम करना होगा। मदरसे में वर्जिनिटी प्रमाणपत्र मांगने के विवाद पर उन्होंने कहा कि भारत संविधान से चलता है। जिसने भी संविधान के खिलाफ काम किया है, उसके खिलाफ जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी।
