मोहसिन पाशा, मुरादाबाद। भारतीय नागरिक के शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए थाने चौकी और अफसरों के दरबार में चक्कर लगाते-लगाते चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन, अफसरों की मेहरबानी नहीं होती जबकि संभल के एक व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता छोड़कर अपना पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिया। वह अमेरिकी नागरिक बन गया लेकिन, भारत में राइफल और रिवाल्वर के शस्त्र लाइसेंस अब भी उनके नाम से चल रहे हैं।

शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं होने का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। विदेश में रहते हुए कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नवीनीकरण कराने की शिकायत पर मंडलायुक्त संगीता सिंह ने जिलाधिकारी संभल से रिपोर्ट मांगी है।

मामला संभल के थाना असमोली क्षेत्र के ग्राम इकरोटिया का है। इस गांव के निवासी फरहत अब्बास ने मंडलायुक्त को शिकायती पत्र देकर हुर्र मेहंदी बाकरी उर्फ सुहैल के शस्त्र लाइसेंस की जांच कराने की मांग की है। शिकायत में कहा कि मेहंदी बाकरी ने 26 जून 2014 को अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर ली है। 30 जनवरी 2015 को भारतीय नागरिकता त्याग दी और चार फरवरी 2015 को भारतीय पासपोर्ट संख्या जेड Z2113073 भी सरेंडर कर दिया था।

इसके बावजूद उसके नाम पर शस्त्र लाइसेंस संख्या 1332 IIND के तहत राइफल संख्या 07420955233686A2F720 और रिवाल्वर संख्या FG2629833686A2F720 अब भी दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2007 से 2025 तक हुए लाइसेंस नवीनीकरण की जांच कराने की मांग की है। आरोप है कि अमेरिकी नागरिकता लेने और भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद भी विदेश में रहते हुए लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाता रहा।

आरोप है कि इसके लिए कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। शिकायत में सवाल उठाया गया है कि नवीनीकरण के आवेदनों में अमेरिकी नागरिकता और भारतीय नागरिकता छोड़ने की जानकारी दी गई थी या नहीं। यह भी सवाल है, यदि जानकारी दी गई थी तो लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं हुए और यदि यह तथ्य छिपाया गया तो पुलिस सत्यापन किस आधार पर किया गया? इन सवालों का जवाब पुराने नवीनीकरण आवेदनों, स्वीकृति आदेशों और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट से तलाशा जा सकता है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 15 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी संभल को भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मंडलायुक्त संगीता से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया है। मंडलायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेकर डीएम से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है।

शस्त्र जमा होने की जानकारी देकर निपटा दी शिकायत शिकायतकर्ता ने असमोली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि पुलिस ने दोनों शस्त्र थाने में जमा होने की जानकारी देकर शिकायत का निस्तारण कर दिया, जबकि लाइसेंस के नवीनीकरण और नागरिकता से जुड़े मूल सवालों की जांच नहीं की गई।