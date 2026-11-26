जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। स्मार्ट सिटी के तहत कराई गई बोरिंग से गंदा पानी आने के कारण सोनकपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय और परिसर में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलक भोला सिंह के बच्चे एक साल से पेयजल संकट झेल रहे हैं। दोनों विद्यालयों में 228 बच्चों का नामांकन है।

समस्या के समाधान के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 15 जुलाई को नगर निगम को पत्र भी भेजा गया था। इसमें बोरिंग ठीक कराने और तब तक बच्चों के पीने के लिए प्रतिदिन पानी का टैंकर भेजने का अनुरोध किया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

सोनकपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में 103 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि परिसर में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलक भोला सिंह में 125 बच्चों का नामांकन है।

मिलक भोला सिंह का मूल विद्यालय भवन जर्जर घोषित होने के कारण उसका संचालन सोनकपुर स्थित मल्टी सेक्टोरियल कंपोजिट विद्यालय में किया जा रहा है।

नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी योजना के तहत विद्यालय परिसर में बोरिंग कराई गई थी। सबमर्सिबल खराब होने के कारण बोरिंग से गंदा पानी आने लगा।

बीएसए ने टैंकर भेजने का किया था अनुरोध

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित सिंह ने 15 जुलाई 2026 को नगर निगम के महाप्रबंधक (जल) को पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया था।

पत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलक भोला सिंह की प्रधानाध्यापिका सर्वेश के आवेदन का हवाला देते हुए बताया गया कि बोरिंग और सबमर्सिबल खराब होने से बच्चों व स्टाफ को परेशानी हो रही है।

बीएसए ने बोरिंग ठीक कराने के साथ ही मरम्मत होने तक प्रतिदिन पानी का टैंकर भेजने का अनुरोध किया था। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त समेत संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई थी।

एलईडी बंद, रास्ता भी जर्जर

विद्यालय में लगी एलईडी भी एक साल से अधिक समय से बंद है। इंटरनेट नहीं होने के कारण विद्यालय की आठ एलईडी नहीं चल पा रही हैं। वहीं, विद्यालय तक पहुंचने वाला करीब 700 मीटर रास्ता भी जर्जर है।